當官一張嘴，基層跑斷腿

2018年07月30日 04:10 中國時報 池文光

內政部長徐國勇日前接受專訪時針對開槍案件頻仍，表示希望增加見警率，認為警察出現街頭機會多，犯罪率就會降低。消息傳出後，基層員警紛紛反彈，PO文到「靠北警察」抱怨。美國堪薩斯市巡邏實驗研究顯示，加強警力不會增加民眾的安全感，對治安成效及滿意度沒有正面效果，徐部長這個提升見警率的老招其實無效。

說實話，警察當久了，最怕聽到大官上任三把火，不管是政治人物或警政署長到職，為了讓人耳目一新，總愛喊口號開支票，歷年像是「犯罪零成長」及「社區警政」等治安大菜，敲鑼打鼓雷厲施行，但對治安其實並沒有多大成效。

所以說，「當官一張嘴，當兵跑斷腿！」官場官大學問大，嘴巴也很大，歷來當官盡出嘴巴，不知第一線執行者的辛勞，提升見警率必定又增加警力的負荷，反彈聲音四起自屬正常。

現行的警察工作，法律授權嚴重不足，執法有模糊空間，執勤常有違法的疑慮，要求警察做好治安維護重責，打擊罪犯，卻讓警察執行勤務時動輒得咎，恐受批評責難，甚至違法被判刑。相關部門應具體考量社會治安的規範與人權平衡的標準，從寬授予警察執法的權力。

當警察就是忙，既要執行勤務，又要辦理業務，撇開日常為民服務及受理民眾報案不說，單單就治安及交通績效查緝，應付上級業務整備檢查及警察職務協助等工作，要求種類項目多且雜，還請新部長多多體察。

徐部長要求見警率，如果警察增加臨檢攔查，查到像客委會主委李永得這等大官，卻被當街怒批有違法嫌疑，警察要怎麼辦？

社會治安發生問題了，絕對不是單一面向造成的，涉及整體家庭、教育、警政和獄政，以及法律等諸多層面，任何治安良策也不是僅要求警察提升見警率就能解決問題，應正本清源，對症下藥，方能見效。（作者為警官）

(中國時報)