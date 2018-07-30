2018年07月30日 04:10 中國時報 主筆室

大陸國家主席習近平不久前剛藉「連習會」場合對台灣釋放善意訊號，卻未能終止兩岸「惡意螺旋」，近日連續發生國際航空公司對台灣更名、東亞青運停辦、叫停金廈通水典禮，惡意螺旋繼續傷害兩岸關係。兩岸若繼續對撞，力強者勝，台灣受的傷害不難想像。

兩岸關係崩解到現在這個階段，雙方都要克制，雖然說雙方並不是完全沒有克制。蔡英文是李登輝政府「特殊國與國關係」的撰述操盤者，也說過「中華民國是流亡政府」，但上任後宣示「尊重九二會談歷史事實」、「遵守中華民國憲政體制」，她的路線並不是全無調整。即便以大陸最擔憂的台獨而言，民進黨已經完全執政，早就有能力實現台獨，為何不做？就是民進黨心知肚明，台灣獨立做不到、不能做、不該做。

既然如此，蔡英文卻放任賴清德口出「務實台獨工作者」，放任黨內明幫暗助「正名公投」，人事布局及在教育文化政策上高調推動各項「去中國化」行動。這當然與民進黨內各有山頭，身為黨主席必須維持黨內各派系勢力平衡有關，但大陸不會接受民進黨以此為藉口，在兩岸關係上操作「黑白臉」遊戲。

這就是關鍵所在，換言之，要緩阻惡意螺旋持續飆升，蔡英文必須「貫徹」一致性，不能讓外界覺得蔡英文說一套、做一套。賴清德「務實台獨」的發言就代表民進黨，就必然連結蔡英文；黨內公職民代參與推波正名公投就代表民進黨，就必然連結蔡英文，蔡英文身為民進黨主席，就有義務要去維持內部一致性，阻止兩岸的惡意螺旋。

從大陸言，陸方也不是沒有在「克制」，大陸現在採取的是「軟的更軟、硬的更硬」，一方面認真地壓制內部武統言論，武統不符合大陸的利益，特別是在大陸軟硬實力急速上升的此刻，武統作為統一的「使用手段」，根本還不到考慮的時刻。

另一方面，大陸當然想要爭取台灣民意，想要追求兩岸同胞的「心靈契合」，但馬政府8年的經驗，大陸也清楚地了解到，一味的姑息只會助長台獨的氣焰。因此，對於「九二共識」、「兩岸一家親」的提倡者，大陸會非常樂意釋出善意，但是對於台灣獨立的舉動，也會毫不猶豫地強硬反制。

民進黨企圖以抗議大陸「野蠻打壓」來刺激選情的做法，只是七傷拳，表面上拳拳向大陸，實際拳拳打自己，未傷敵，先傷己。東亞青運，失去了就是失去了，受傷的是台灣選手；航空公司對台灣改名，改了就改了，要求人民拒搭，還剩什麼航線可以搭乘？更離譜的是，要求金門縣暫緩引水，竟然「以民為質」，除了傷害自己的人民，反制了大陸什麼？民進黨想要營造「火車對撞」的危機意識，台灣人民卻只看到唐吉軻德戰風車式的荒唐可笑。

東亞青運的善後，行政院長賴清德代表民進黨政府提出4大反制措施，其中第4點是「團結台灣」，但顯然民進黨一直沒有搞清楚，台灣「不團結」的原因何在。

古往今來，所有的權力者都希望人民團結，因為這表示人民不能有異議，不能反對，只能無條件服從於權力者的意志。也因此，當我們發現，人民的「不團結」來自於對權力者路線的質疑與反對時，就該知道「不團結」的原因在權力者本身。

以蔣經國總統為例，他在位時大權在握，黨政軍情一把抓，可是他希望台灣團結，自己先做了很多事。他說蔣家人今後不能、也不會參選總統；他解嚴開放黨禁、報禁，默許民進黨組黨。蔣經國逝世19天前，出席行憲紀念日大會致詞，遭到民進黨國大代表鼓譟抗議，離開時蔣經國對著抗爭者望了一眼，馬英九曾書寫表示，蔣經國的感受是「我為台灣做了這麼多事，你們怎麼這樣對待我？」

當然，馬英九的揣摩是否正確，無從驗證，但對比蔣經國，當蔡英文望著抗議者時，是不是也心想著「你們怎麼這樣對待我？」但更該問的問題是，蔡英文有先從自己做起，先為「團結」付出誠意嗎？同樣地，民進黨要訴求團結，要先想想自己該做什麼，能做什麼？而不是一直要求台灣人民無條件服從於民進黨的權力。

雞蛋最怕的是以為自己是石頭，蔡英文該想想，惡意螺旋上升時，台灣要當那顆自以為是石頭的雞蛋嗎？

(中國時報)