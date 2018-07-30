2018年07月30日 04:10 中國時報 主筆室

歐美言和不打貿易戰了，但對全球經濟與台灣而言，不確定性與風險仍高，貿易戰的警報尚未解除。

美國總統川普25日與歐盟主席榮克會談，決定不打貿易戰，雙方將談判「邁向零關稅、零非關稅壁壘」，原本因為川普要對歐盟進口汽車課高關稅的貿易戰，就此暫時打住。對許多擔心全球陷入貿易戰的人而言，至少可以鬆一口氣了。

不過，不確定性與風險仍存在，因為從過去半年的紀錄來看，川普反覆善變，隨時可能變臉推翻前面協議，而且雙方進入談判後，還是充滿著變數，未必就能順利達成協議。因此，現在就認為歐美之間的貿易戰已過，結論恐怕是下得太快了。

更何況，歐美雖然言和，但中美之間的貿易戰目前看起來仍在發展之中。大陸傳出準備增加基礎建設，支撐因貿易戰受損的經濟，更卡死高通併購案作為報復；美國則提出農業補償給貿易戰受傷的農民，雙方的作為都有長期抗戰的準備，看不出談判解決的可能。

中美兩經濟體占台灣出口一半以上，產業與供應鏈深度整合，依照世貿組織的計算，台灣在全球產業價值鏈中的參與程度高達67%，高居全球第2名，中美貿易戰若進入第2階段，將受到重大衝擊。中美貿易戰對台灣的影響與衝擊遠比歐美貿易戰嚴重。

歐美不打貿易戰，至少不讓全球陷入全面的貿易戰爭中，值得慶幸，但對台灣而言，更重要的是中美貿易戰的後續發展。蔡政府官員一直稱台灣經濟受貿易戰影響小，明顯過於輕忽，更不能因歐美情勢緩和而鬆懈，對台灣而言，警報仍未解除。

(中國時報)