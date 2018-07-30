2018年07月30日 04:10 中國時報 王尚智

馬英九選不選2020年？最初這是一個「假議題」，如同古代江湖說書的不負責任點將，好人壞人正反派之餘，還得要有第三方意外加入戰局，劇情才會高潮迭起。而如今的媒體恰好就是這捻著鬍子、表情活靈活現的「說書人」，從柯文哲一路點名到馬英九，都只為了讓距離不遠的1年多以後，提前充滿神鬼大戰的氣氛。

原因也就是「蔡英文實在沒戲」！特別是蔡英文除了老調子文青，除此無招。權力在她身上，呈現一種荒腔走板的文謅謅，彷彿老母雞插上孔雀的羽毛滿街走。但這些標榜「改革、轉型」的炫麗羽毛，如今被證明只有剝來做成毽子踢的低俗價值，無論基層民眾、退休公務員、勞工、年輕人，沒有人不想把母雞一腳給踢到天涯海角。

但不只是綠營沒戲，藍營的國民黨巢穴裡個個也是「坐著等下蛋的公雞」，沒戲！尤其吳敦義在基層民間被視為「德不配位」，原因已經源遠流長不可考，但一位長期以「巧言」著稱的政治人，在大眾對政局整體憤怒如波濤的每一回，卻都是「力求自保的噤若寒蟬」？大眾的目光是政治舞台的聚光燈，當光線每一次熊熊射來，被照的人物在台上竟然神情詭異彷彿默劇，大眾最後只看見了「私心盤算、難當大任」的痕跡。

如今的社會大眾，在長期遭逢「在野說謊話、在朝說幹話、朝野都說屁話」的交相欺凌後，再也沒有人願意輕易相信任何政治人物。這也是賴清德、朱立倫至今始終打不進大眾那片寂寞空白的內心、順利坐上民意寶座的主因。賴、朱各擁藍綠一方的標準資質條件，但兩人確都有「搖晃、辜負」的眼神與氣質，彷彿一名被疑慮著曾經或即將外遇的丈夫，群眾難以輕易交心。

當民進黨尤其蔡英文被民意「邊緣化」之際，高智商的柯文哲歷經幾波跌宕，如今大白話緊抓著「恨綠又厭藍」的民心渴求，一邊打市長選戰，一邊直接合理眺望2020大選。放眼當今政壇人氣唯一可匹敵的竟是身分角色原本理應「封存過氣」的馬英九！在依然四處下鄉訪查民情的忙碌行程中，所到之處皆見群眾熱情豐沛驚人，短短一條街走了3、4個小時出不來。

民眾滿臉歡喜興奮呼喊「馬總統」，其實都在「訴苦」。蔡英文執政從兩岸閉鎖一路荒謬錯亂，基層經濟蕭條與馬英九執政時形成強烈對比，大眾的「懷念」頓如泉湧，遠遠超過外界與媒體預期。相較於柯文哲輾轉被營造出「寄望、想像」的人氣氛圍，馬英九的人氣另外擁有某種「懷念、虧欠」的特殊屬性，各具獨特擅場。

馬英九選不選2020年？至今仍未成真議題。這是放眼朝野「蔡賴、吳朱」的菜色端上嚼來實在沒味、沒勁之際，馬英九相較之下彷彿是一盤「可以信任的老味道」。當然，周美青絕不可能讓馬英九再選，「總統大位」在藍營如今有朱立倫的想望、吳敦義的盤算。直到年底地方大選最後衝刺，才會揭曉藍營真正的「人氣、抬轎」向誰流竄集中。

這回，馬英九成立基金會時，多次表達了「愧疚、反省」。歷經兩年多持續的基層探索思考，即使不是為了「創造未來」，馬英九看起來仍存有「彌補之心」。一切就看難以預測的大勢與人心，是否投向這枚小小的胸中火焰，最終成為銳不可擋的空前奇蹟。

(中國時報)