部會本位主義扼殺台商回流

2018年07月30日 04:10 中國時報 季禾

隨著中美貿易戰，乃至貨幣戰可能持續的情況下，不少台商對自大陸出口至美國的貿易，以及供應鏈可能斷鏈表示憂慮，而有移轉生產基地、重新全球布局的可能，其中也包括回台生產，這對外人直接投資（FDI）低迷的台灣，不啻是久旱逢甘霖，政府有積極爭取的必要。

據了解，經濟部正在研擬誘因，計畫提出投資抵減優惠，也有立委提案以租稅特赦鼓勵海外資金回流，不過財政部和中央銀行卻不贊成租稅特赦，理由包括：對台灣本土廠商不公平、美國租稅特赦效果不佳、資金流入OBU無助投入實質經濟需求、回流資金可能炒作不動產及造成匯率波動等。

上述論點其實是「張飛打岳飛」，目前台灣希望爭取的是設備、機器、廠房等的實質投資，而非熱錢、金融的操作與投資，如果再加上5年不能投資房地產，以及資金分批匯回的配套措施，應可杜絕大部分的疑慮。

而拿台灣和美國相提並論亦不合時宜。2017年台灣的FDI只有美國的1.2%，少得可憐。再者，租稅特赦不能只看靜態公平，如能引進台商回台投資，創造就業機會，帶動經濟效益，增加人民所得，未嘗不是隱含「動態公平」的考量。拘泥公平正義，推卻投資的活水，只會造成台灣均貧的局面。

平心而論，台灣內需市場小，兩岸對峙又使台灣失去扮演大陸市場的跳板角色，再加上「五缺」的困境，以及勞資對立、環評制度嚴苛，如果再缺乏適當的誘因機制，恐怕不易吸引台商回台投資。

在租稅特赦的適用稅率和實質投資的金額、外部利益之間尋求一個平衡點的設計，才是勇於任事的官員應做的事。

反之，各部會若永遠把風險考量放在第一位，缺乏政策配套設計的智慧，只會雙手一攤說「不符合社會公平正義」，就活生生地把資金擋在門外，當然難以有效提振經濟。

當前台灣難以吸引外來投資及本地廠商投資，原因在於系統性的失靈，而失靈原因來自跨部會的協調不足，中央、地方政策的扞格不入，而協調不足與扞格不入又來自部會或中央與地方的本位主義，以及官員缺乏企圖心、不能勇於任事。

期望賴揆在台商回流的議題上，能加強跨部會協調，對回流資金的規模、租稅優惠的稅收損失、可能帶動的投資效益、降低風險的配套等展開積極的評估，找出吸引台商回台直接投資的有效辦法。如此，才能為台灣經濟注入活水，再造成長契機。

（作者為大學教師）

(中國時報)