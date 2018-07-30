熱浪也來搗非核家園蛋

2018年07月30日 04:10 中國時報 楊之遠

根據美國海洋大氣總署及太空總署發布的報告，2014～17年是其138年紀錄中地球最熱的4年，其中由於2015及2016年是聖嬰年，因此除去厄爾尼諾現象的加持，2017年應是最熱的一年。2017年12月夏威夷Mauna Loa島監測站測得二氧化碳平均濃度為406.82ppm，比2016年12月增加2.40ppm，也比1958年12月的314.67ppm增加29%，顯示地球人為排放溫室氣體持續增加，全球暖化現象當然也就日趨嚴重。

而今年入夏以來，北半球歐、美、亞、非洲均受到嚴重的熱浪肆虐，氣象學者認為主要是由於北極增溫，極地噴射氣流力道減弱，使得北半球相同的天氣類型會停留在同一位置。今年的熱浪屢創高溫紀錄，且持續亦久，不僅導致各國人員中暑死亡案例增加，亦使農作物受到嚴重損失，北歐及美國加州更是野火肆虐，讓消防人員疲於奔命。

最重要的是，連年熱浪衝擊各國供電系統，讓許多國家的能源政策有了較多的省思，例如南韓反核的文在寅政府宣布，將把運行中的核反應堆從14個增加到19個；日本安倍政府則加快了福島核電站關閉後的核反應堆重啟工作，今年夏季核能發電量亦已增加了1倍。德國因風力發電在熱浪中毫無貢獻，使得決定廢核的德國仍須嚴重依賴剩餘的核電廠及燃煤電廠。

美國加州推動再生能源最積極，但在夏季高溫天氣下，風力發電要到午夜時達到峰值，提供僅約2700MW，而太陽能發電量在下午1時達到峰值，惟加州電力消費高峰是在下午5時，約需45000MW，同時悶熱天氣會持續到晚間10時，此時電力需求仍高達40000MW，卻沒有太陽能，因此造成加州洛杉磯今年7月初發生停電，3萬個住戶受影響。加州政府全力發展再生能源，造成自2011至2017年期間，電費上漲幅度超過美國其他地區5倍以上。顯示在高溫熱浪衝擊下，供電緊張時，再生能源不僅有其局限性，同時發電成本亦高。

據專家估計，氣溫每增加1℃，台灣的電力需求約增加50～60萬瓩，2017年台灣用電成長率較前一年增加2.2%，主因即為夏季氣溫不斷升高，民眾使用空調增加所致。民進黨執政後決定廢核、減煤、發展再生能源，但在高溫衝擊下，仍得重啟核二廠2號機組，並決定興建深澳電廠，更寄望在馬政府時所決定興建的大林電廠新2號機、林口電廠新3號機能於明年如期如質上線，凸顯民進黨能源政策思維的局限性。

全球夏季高溫熱浪已持續5年，民進黨非核家園政策能否接受全球暖化之考驗，就讓大家拭目以待吧！

（作者為中國文化大學土地資源系教授兼系主任）

(中國時報)