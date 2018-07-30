2018年07月30日 04:10 中國時報 周韻采

行政院日前宣布於8月1日起實施準公共化托育政策，政府補助雇用簽約保母或送兩歲以下幼兒至簽約之私立托嬰中心的家長們每月6000元，而幼兒就讀參與準公共化計畫的幼兒園的家長們，則可獲得每月3500至5500元不等的補助。行政院說明這是將賴清德院長擔任台南市長時的台南經驗發揚光大，推行至全國。

所謂的台南經驗是禁不起檢驗的：在實施期間的第1期只有1家私立和3家非營利幼兒園參與該計畫；第2期則有3家私立幼兒園加入。相對於全台南市331家幼兒園，僅4家願轉換為準公共類型，尚不足全體的1.2%，這說明了準公共化政策根本是台南實驗，且是失敗的白老鼠實驗。

我們應該問問為什麼私立幼兒園不想轉成準公共，以致此計畫成為海市蜃樓？原因在於政府除補助家長外，另要求準公共化幼稚園收費按照立案人數，分別只能向家長收取8000至1萬不等的月費。這樣一來，私立幼兒園的收費就有天花板門檻，形同壓縮私幼獲利空間，目前招生狀況良好的私幼自然沒有誘因加入。換言之，在少子化影響下，幼托市場呈現兩極化趨勢：一、家長對主要為私幼提供的高端優質服務趨之若鶩；二、平價質好的服務亦供不應求。

準公共化私幼政策固可一時解決平價服務供給不足的問題，但如同收費被政府嚴格管控的醫療及有線電視服務一樣，長期若此，業者因總營業額固定必會降低營運成本以保障收益，繼而造成服務品質降低，如醫院看病時間越來越冗長、有線電視節目越來越難看，最後導致通吃大鍋飯的產業萎縮，反而有能力負擔差異化服務的人也無處購買。民進黨政府一直視對岸如寇讎，沒想到準公共化政策竟走回頭路，採大陸早已揚棄的社會主義思維。

經濟學理論告訴我們，實物配給的效用遠遠不如金錢補給（補助或退稅），這也是為什麼2008年金融海嘯時馬政府以發放消費券，不指定細項，鼓勵消費的原因。回顧幾年前孩子上幼兒園的經驗，中央政府已補助就讀私立幼兒園的5歲幼童，每人每學期補助15000元，相當於每月2500元，比準公共化政策花費更低。就家長言，此舉讓他們能自由選擇適合孩子的園地，如能向下延伸至2歲更是簡便效用高，何須一童兩制？

至於許多社福與婦幼團體關心的平價服務供給，政府可向私幼購買一定名額的服務，同時要求私幼自行吸收一部分成本，讓經濟弱勢兒童能以些許學費就讀，以解決此問題。民進黨一直以來的意識形態就是重分配，倘若沒有經濟發展時就造成均貧，而面對均貧質疑時，民進黨政府即拋出階級鬥爭以轉移焦點。準公共化托育政策就是被包裝成進步的教養平權，但不過是沒見過世面的白目造神又一筆。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)