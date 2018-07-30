既王菲又竇唯 邱比優雅現身

去年專輯《大放》跨海力奪中華音樂人交流協會、新加坡Freshmusic音樂雜誌等4項大獎肯定，被陸媒形容是「既王菲又竇唯」的「音樂精靈」邱比，經歷豐富，而他只有26歲。（季志翔攝）

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中國時報
／專訪

兩年前赴陸參加知名選秀節目《中國好歌曲》當場獲得全部4位導師青睞，一炮而紅；去年專輯《大放》跨海力奪中華音樂人交流協會、新加坡Freshmusic音樂雜誌等4項大獎肯定，被陸媒形容是「既王菲又竇唯」的「音樂精靈」邱比，經歷豐富，而他只有26歲。

受優人神鼓薰陶長大，邱比氣質獨特，有著台灣年輕人少見的優雅從容，邱比主張他的音樂是為樂迷量身打造，「創作前我會先構思，是誰會喜歡這種音樂？會去想我的聽眾在哪裡。」

邱比說，他的聽眾很多是建築師，造型師，「還有一些資深聽眾，他們已經對現在的流行音樂感到厭倦，想要聽更多不一樣的，而這正是我擅長的。」

邱比先是獨立發行《我們：就要相愛》專輯，2015年通過蝦米音樂人計畫發行了第二張專輯《正正》，去年成為滾石電音旗下音樂人，發行了兩張專輯《大放》和《隱園之美》。除了實體專輯之外，邱比還在網路上發行過16張概念專輯，分別以「bibi 1」至「bibi 16」作為代號。

邱比在藝術家庭中成長，父親是攝影家，母親是文學家，他從小擅長武術跟鋼琴，動靜皆宜，念高中時因為母親不想讓他放棄武術或音樂任何一項，於是選擇優人神鼓所創的景文高中藝術班，後來考上北藝大戲劇系畢業。

邱比說，他從小就是跨領域學習，看事情的角度有攝影視角，也有文學視角，「我是看雜誌長大的小孩，很喜歡看時尚書，而且從中研究。」他認為「美」的裡面有一種神性，令他著迷。

「要改變社會之前，要先改變自己。」邱比認為，音樂可以是一股力量，「從身邊作起，通常我們如果認為一個空間很美，多半都是因為這個空間襯著微微的音樂跟香氣，我不敢說我可以改變社會，但我可以用我的音樂或是我的設計改變一個空間，這是我很想要追求的目標。」

(中國時報)

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