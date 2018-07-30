Sandy：以你為榮 吳宗憲落淚

吳宗憲（左）昨和女兒Sandy溫馨合唱。（盧禕祺攝）

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中國時報
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吳宗憲（左）昨與溫嵐牽手合唱。（盧禕祺攝）

吳宗憲29日在台北小巨蛋舉辦第2場演唱會，仍拿與他有17年師徒情的周杰倫（周董）當話題。他昨與溫嵐合唱〈屋頂〉後，笑問溫嵐：「妳覺得我跟杰倫會有什麼恩怨？其實我是他的歌迷，當年第一次聽到他的歌，我決定就算賣血也要幫他出歌，後來聽人家說賣血賺不到錢，我就…賣房子。」隨後又對觀眾說：「我答應你們，將來邀杰倫一起在小巨蛋辦演唱會。」現場掌聲如雷。

溫嵐一連2天站台力挺，昨被憲哥要求在萬名歌迷見證下，親口回答是自己、還是周董唱得比較好，曾是J女郎的溫嵐，不願得罪憲哥，尷尬回：「當然是Jacky Wu的原汁原味。」但憲哥仍忍不住虧周董：「杰倫唱得更假掰。」

溫嵐還原跪地真相

她前晚首場與吳宗憲對唱後突然跪倒在地，觀眾以為她感謝憲哥而行大禮，但其實她是不小心踩到自己裙子，她昨笑說：「因為裙子只有兩個釦子，若裙子掉下來就剩『泳裝』，就直接從屋頂跳進『泳池』了。」

昨節目後段，吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）合唱時，他語重心長表示自己總把粉絲放在家庭前面，對於讓Sandy小時候只能在電視機裡看到爸爸感到抱歉，Sandy接著親念寫給爸爸的信，以父親為榮！聽完女兒感性告白，吳宗憲忍不住拭淚，而身後的LED螢幕也播放父女倆的漫畫塗鴉，最後舞台呈現400張憲哥與粉絲的合照，氣氛溫馨。

(中國時報)

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