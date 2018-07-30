彭于晏甜嘴 攻陷劉詩詩

2018年07月30日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

中天綜合台八點檔正播出由林心如、袁弘主演的古裝經典鉅作《秀麗江山長歌行》，劇情已進入尾聲高潮，8月6日起即將由劉詩詩、彭于晏、胡歌領銜主演的《風中奇緣》接檔，兩大男神劇中爭奪女主角劉詩詩飾演的莘月，祭出各種「撩妹語錄」，撩得劉詩詩左右為難，戲外也圈粉無數。

彭于晏飾演驍勇善戰的大將軍衛無忌，戰場上英姿勃發，但一遇到劉詩詩飾演的莘月，立馬變身癡情溫柔男，他被網友大讚根本集結「道明寺的霸道、陳在天的痞、李大仁的貼心、蘭陵王的戰鬥力、溫太醫的守候」，完美到無可挑剔、帥到沒有朋友。

胡歌拒愛也勾人

劇中衛無忌面對莘月將心都懸在九爺身上時，仍使出渾身解數猛追求她，左一句「妳冷著臉的樣子，更讓我的心愈發癢癢」、右一句「我就喜歡這樣的妳，如果這是病，我願意天天生這種病」，最後再來一句「其實我是個戒心很重的人，惟獨只有對妳，我從不曾設防」，三大撩妹金句一步步突破莘月心防，堪稱史上最會撩妹的大將軍。

胡歌飾演天生殘疾的商人九爺，只能靠輪椅與拐杖行動，體弱卻不陰柔、談吐與行為也不失男子氣度與風骨，束起髮髻、淺色長袍的造型、溫文有禮的語調，與《瑯琊榜》的梅長蘇相似度達九成。他因自卑心作祟始終無法接受對方告白，但每次溫柔的拒絕也撩得劉詩詩難以抵擋，「我以為辜負妳是為了妳好，沒想到卻把妳傷得更深」、「因為妳太好了，好得讓我自慚形穢，我惟恐這輩子給不了妳幸福」，撩妹語錄一發接一發，讓劉詩詩做任何選擇都虐心。

(中國時報)