馬如風救心藥隨身 死神仍奪命

2018年07月30日 04:11 中國時報 沈揮勝 、 林淑娟 報導

馬如風（右）28日晚上拜訪藝人出身的竹山鎮民代表陳玉鈴，合照竟成為他最後的身影。（陳玉鈴提供）

出道38年的資深藝人馬如風（本名游聰泉）驚傳猝逝！他在民視上一檔八點檔《幸福來了》飾演李興文、王建復的爸爸、唐美雲的老公「高明坤」，該劇7月3日才播出完結篇，沒想到29日就傳出噩耗！到南投找弟弟散心的他，昨上午9點多被發現在民宿跌倒已無呼吸心跳，經送往竹山秀傳醫院急救30分鐘後仍宣告不治，享壽65歲。悲痛不已的家屬已趕往準備處理後事，檢察官將於30日相驗遺體。

據了解，馬如風原打算29日或30日結束假期北返，28日傍晚5點多還打電話邀請曾在演藝圈發展，後來轉換跑道從政、目前由民進黨提名參選縣議員的竹山鎮代陳玉鈴聚聚、聊聊。

陳玉鈴說，28日晚間9點左右，她與馬如風在竹山後埔地區友人家聊天，還用自己的手機請馬如風與導演尤瀧樹通視訊，相約日後再敘。陳玉鈴指出，她前晚10點多離開現場返家前，還與馬如風合照，哪知這張照片，竟成了他最後的笑容。

不喝酒不應酬

馬如風所屬經紀公司鳳凰藝能表示，已聯絡馬大嫂，她毫無心理準備面臨丈夫驟逝，並表示他14年前中風後，近年固定吃中藥調養，不喝酒也不應酬，馬大嫂已趕往竹山。馬如風的弟弟受訪時表示，哥哥獨自到朋友經營的民宿住2天1夜，突然這樣走了，家人都很難過。馬如風2004年時因拍戲過勞一度中風住院，下半身痲痹不能動，後來已無大礙。

馬如風最後遺作《幸福來了》製作人蕭大陸表示，兩人曾在《草地狀元》演兄弟，他後來製作的《風水世家》等劇幾乎都有馬如風，覺得馬是不會倚老賣老的演員，很敬業。之前沒發現他身體有異狀，「也許他有其他身體狀況但沒講，不過殺青前幾天閒聊時，他有拿出來給我看，說他都隨身攜帶『救心』藥丸，據說是心臟有問題時服用一顆能救命，我當時不好意思多問，以為只是有備無患。」發生憾事也讓他感嘆：「緣起緣滅不由人。」

唐美雲嘆無常

和馬如風當了260集夫妻的唐美雲聞訊後，驚訝表示：「覺得他身體很硬朗，怎麼會這樣！太年輕了，人生很無常。」李興文表示，拍戲時間，看得出來「馬哥」身體偶爾微恙，曾休養1個月，後來應該是很敬業地在撐，他自己去年底做健檢時，很想揪馬哥一起去，後來擔心老人家會多想就不好意思提，「我很懊惱地當時沒有開口，提醒他該檢查就要檢查。」

王建復則在臉書悼念馬如風：「戲中的爸爸，敬愛的馬大哥，您一路好走，R.I.P.。」劇中媳婦蘇晏霈表示，馬如風是很隨和、沒有架子的前輩，「聽到這樣的消息真的很震驚、很意外、很沉重，覺得人生無常。」

(中國時報)