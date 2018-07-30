李優不當女汗子保養術

2018年07月30日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

李優大方分享自己包包裡的必備物品。（盧禕祺攝）

歌壇新人李優日前推出首支單曲〈迷惘美〉及寫真相冊，26歲的她畢業於台藝大視覺傳達設計系，個性內向、慢熱，擁有與生俱來的一雙大眼及白皙皮膚，甜美兼具文青的獨特氣質，是不少男生心目中理想交往對象；不僅如此，臉書、IG都擁有超過10萬人追蹤的她，出道前曾擔任平面模特兒，穿衣風格更受到不少女孩追捧，女性粉絲多過男生。

李優穠纖合度的身材，以及一雙炯炯有神的大眼，讓人一見到她便難以將視線移開，到底李優平時是如何進行保養、維持身材？她不藏私公開自己獨特的保養祕訣，分享包包裡的必備物品，包括爽身噴霧、止痛膏、胃藥、過敏藥、粉餅、口紅、筆記本、料理書籍及日本御守等。

拿護墊止腋下汗

身負著avex taiwan第一位從網紅界提拔進軍演藝圈的藝人，李優有說不出的緊張與期待，面對緊張時刻，她坦言腋下特別容易出汗，擔心被拍到腋下溼溼的畫面太失禮，因此她包包裡一定必備蕊娜制汗爽身噴霧；有一次拍攝平面照片，因服裝都是要價不菲的名牌衣，造型師特地在她腋下墊上護墊，以免弄髒衣服，李優直率說：「還好那位造型師合作很多次，不會尷尬，但自己後來想想覺得其實有點糗！」

由於大學畢業開始工作後得化妝，李優非常注意卸妝及臉部保養，在挑選保養品牌時，不侷限購買開架式或百貨公司專櫃的商品，「我都會先試用，只要適合的就會一直用，不太會換牌子，而且用完才會補貨，平均每個月花在保養及化妝品的錢不到3000塊。」 精采內容全文請見8月1日出刊的8月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)