《真假維梅爾》重現傳奇藝術家騙局

2018年07月30日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

根據史上1920年代舉世震驚的「維梅爾偽畫事件」改編，電影《真假維梅爾》描述荷蘭藝術家米格倫（Han van Meegeren）因一段婚外情，賭氣走上偽畫之途，還將偽畫高價賣給納粹頭子戈林。飾演米格倫的是荷蘭影帝傑羅恩史皮森伯格（Jeroen Spitzenberger），談到這個角色，傑羅恩也不可置信：「米格倫真的太神了！」

傑羅恩在片中製造假畫，靠的不是高超畫技，而是一只烤麵包用的烤箱。原來當年米格倫將油畫放進烤箱烘烤，做出老舊顏料才會有的乾裂紋路，成功騙過藝術品鑑定師。傑羅恩記得：「米格倫有做出異於常人決定的勇氣，反而讓他一度成為當時的全民英雄。」

精準演繹畫家曲折歷程

米格倫賣維梅爾贗品給希特勒，在戰後被控叛國，最後在酷刑拷問下坦承「那些都是我畫的」，一夜之間擺脫通敵汙名，變成全民大英雄，躍上荷蘭報紙民調排行榜上最受歡迎人物。

能夠詮釋米格倫如此戲劇性又傳奇的一生，傑羅恩無疑具有深厚演藝蘊底，他是荷蘭知名影視與劇場演員，曾經演出包括愛情喜劇大片《我願意》與《男人之心》，以及曾獲奧斯卡提名的戰爭史詩電影《烽火孿生淚》。這次飾演舉世震驚的藝術家米格倫，從抑鬱畫家演到意氣風發，最後悲慘淪為階下囚，各個人生階段演技轉折精準，尤其多場法庭大審戲，充滿張力的演出令人印象深刻。

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(中國時報)