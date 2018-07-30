4英雄帶孩子《全球探險衝衝衝》

4位英雄主角到全球各地冒險，伸張正義。（BBC CBeebies提供）

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中國時報
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BBC CBeebies兒童節目《全球探險衝衝衝》（Go Jetters），透過4位英雄主角緒莉、凱恩、拉斯與福斯，在帥氣又時髦的萬能獨角獸的帶領下，一同前往世界各個角落冒險，介紹孩子們認識世界上的著名景點及名勝古蹟，同時啟發探索世界的好奇心，讓看電視不再只是打發時間，更能夠從玩樂中學習。

《全球探險衝衝衝》在全球73個地區的CBeebies國際頻道播映，BBC Worldwide紐澳總監提姆克里斯利（Tim Christlieb）就說：「《全球探險衝衝衝》是我們最激勵人心的節目之一，它為我們的孩子們提供了我們渴求的一切：有趣、緊湊、充滿冒險，以充滿趣味跟探索性的方式幫助小朋友培養國際觀。」

去年BBC Studios宣布了一項與學校合作的計畫，將旗下CBeebies頻道節目《全球探險衝衝衝》的節目內容提供給學校，作為4至6歲小朋友的教材使用。

新一季回英雄故鄉

在第1季裡，4位英雄造訪了艾菲爾鐵塔、埃及金字塔、巨石陣、撒哈拉沙漠、尼加拉瓜大瀑布等著名景點。

全新一季《全球探險衝衝衝》將帶來更多歡樂、團隊合作，以及全新的車種，造訪更多著名地標與建築，包括紐約中央公園、馬丘比丘、大陸、日本，及約旦等地，也會造訪超級英雄的故鄉，看這些英雄們平常是如何接受訓練。《全球探險衝衝衝》第2季每周五早上7點55分在BBC CBeebies頻道播出。

(中國時報)

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