Beautybar美妝複合櫃 引領趨勢

2018年07月30日 04:11 中國時報 徐亦橋 、 郭家崴 報導

比漾廣場Beautybar 12坪開放式空間，斥資400萬元以上打造、選品；木質陳列架和明亮燈箱，營造簡約、時尚感。（王英豪攝）

比漾廣場MAKE UP FOR EVER HD無暇粉底，每瓶1700元。（王英豪攝）

比漾廣場benefit壞女孩捲翻天睫毛膏（左起），每支960元；Hello Happy粉底液，每瓶1200元；加倍完美捲翹睫毛膏，每支960元。（王英豪攝）

比漾廣場LANEIGE玻璃誘光蜜脣膏（左起），每支850元；超放電晶潤雙色脣膏，每支850元。（王英豪攝）

比漾廣場Beautybar可客製化彩妝服務，由專業彩妝諮詢師量身打造妝髮。（王英豪攝）

日本伊勢丹百貨MiRROR有著明亮舒適的購物空間，內有各家專櫃品牌精華。（翻攝MiRROR臉書）

阪急百貨Fruit GATHERING販售 C.O.Bigelow沐浴等人氣品。（翻攝自Fruit GATHERING IG）

阪急百貨Fruit GATHERING櫃位裡有香奈兒、倩碧等品牌。（翻攝自Fruit GATHERING IG）

比漾聯名卡友獨享Beautybar優惠

在台灣百貨公司裡，想一次購齊幾家專櫃化妝品，只能一家家臨櫃採買，但日本百貨早看準現代消費者選購更自主，且偏愛一次購足的想法，出現自營的「半開架妝品櫃」，打破專櫃美妝各牌壁壘，方便消費者挑選精彩產品；而類似概念，今年終於第一次在台灣百貨出現。

SEPHORA是開路先鋒

販售「半開架妝品」最成功的，首推法國精品集團LVMH旗下SEPHORA，1969年創辦人Dominique Mandonnaud打破當時美妝只在百貨專櫃的概念，以開架式陳列專櫃品牌，方便消費者漫遊探索並大受歡迎持續擴張，SEPHORA於1997年併入LVMH旗下，現在全球已有300多個據點；店中則有NARS、Urban Decay等專櫃牌，並能搶先獨賣夯爆的蕾哈娜彩妝Fenty Beauty，也不時與Moschino等聯名秒殺的限量彩妝；SEPHORA除開獨立店，也進駐購物中心，大大增加賣場商品的豐富度。

MiRROR、Fruit GATHERING正夯

日系百貨近年也大舉砸下重金以自營方式，開出半開架妝品櫃，像日本伊勢丹百貨MiRROR、阪急百貨Fruit GATHERING等，雅詩蘭黛、香奈兒、植村秀等精選妝品進駐外，還有C.O.Bigelow、gamila secret、SABON等各國沐浴品等來增色，尤其是受限空間無法引進多家妝品專櫃的地區型百貨分店，靠這樣選品櫃而吸引消費者停駐。

近年比漾廣場以「人文、經典、好生活」的品牌核心價值出發，頻頻出現打破台灣百貨舊規的新作法，由於同為社區型台灣百貨，因此花1年多構思並洽談品牌，本月20日起推出一間自營的美妝複合櫃「Beautybar美人吧」，打破各集團或品牌設櫃的經營方式，由百貨出發選品，精挑年輕化、底妝和彩妝各擅勝場的benefit、MAKE UP FOR EVER、LANEIGE，吸引喜歡混搭明星美妝品的年輕族群，加上1樓現有19個美妝、香氛品牌，讓該百貨可看性大為提升。

Beautybar不同於MiRROR、Fruit GATHERING，除有開架彩妝的型態，還是全台百貨首家開放式的體驗彩妝舖，除現有3個全新美妝品牌櫃，還增設Trend+櫃位，可依季節、節慶或話題更換品牌或商品；並提供免費吧台服務，有氣泡水、香檳或調酒等；且有專業彩妝諮詢師客製化彩妝服務，量身打造妝髮。（未成年請勿飲酒）

猶如社區的美容沙龍

比漾廣場董事總經理周寶文表示，開架式陳列可自由選購、買了就走；3位彩妝諮詢師年齡在21至26歲間，皆為專業美容、美髮出身的年輕世代，針對主顧客的需求不只銷售商品，也能提供髮妝諮詢和造型服務，想參加婚宴還可客製化妝髮，Beautybar猶如社區的美容美髮沙龍及奉茶的貼心角落。目前比漾的客群男女比3：7，40至49歲占30％居冠，30至39歲超越50至59歲，排二、三名，期望藉由Beautybar年輕化選品，在輕熟女和熟女客群外，吸引更多20世代的young lady。

自營品牌開拓新財源

比漾自營品牌皆與社區生活息息相關，去年起成立「比漾選物」，本月升級為「比漾咖啡、選物Beyond Cafe/Select」，加上去年12月開設的四步書房與全新的Beautybar，多了咖啡、餐飲，選物、美妝商品門檻親民、好入手，加上會員扣1點就能入店讀一點好書，皆可提升主顧每日上門的頻次。比漾咖啡、選物和Beautybar的年度業績可望各自突破千萬元，而四步書房1年入房閱讀人數也將上看1萬人。

(中國時報)