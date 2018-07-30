傳統玩具拚轉型 60歲樂高回歸經典

2018年07月30日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

LEGO BOOST系列創意工具箱，可變身潮流吉他。（樂高提供）

LEGO BOOST系列創意工具箱，可以組成很多不同的東西，例如變身成機器人VERNIE，激發孩童創意。（陳俊吉攝）

樂高旋風忍者系列，占台灣銷售前2名。（樂高提供）

樂高迎來全球60周年里程碑，暑假在高雄、台北相繼舉辦紀念展覽，台北場位於美麗華商場B1，展期至8月6日為止。（樂高提供）

LEGO BOOST系列創意工具箱，可變身工廠造型。（樂高提供）

去年發生美國玩具反斗城倒閉的震撼彈，在全球少子化及手遊3C世代包圍下，傳統玩具也都在思考如何突破重圍、求新求變，找回大人與小孩「玩玩具」的初心。

玩具老牌「樂高」邁向60周年里程碑，港澳台行銷總監岑皓祺說，現代小孩生得少，對玩具市場多少都有衝擊，不過也觀察父母投資在孩子身上的資源更多，以香港舉例，5歲小孩平均1個月得花上4萬台幣，包括學才藝、買玩具等等花費。

岑皓祺說，樂高有種魔力，他發現將樂高積木隨意放在桌上，小孩子會很自動地去研究拼湊，不論男女都是，不像芭比娃娃、模型車就非每個孩童都喜歡，「樂高就是會自然地迸發小朋友的創意力！」其實現在許多家長，寧可一直給孩子玩玩具，也希望減少他們在電腦、手遊上的時間，樂高陪伴這些父母長大，等於是親子間的傳承與共鳴。

鞏固基本盤 孩童才是主力

事實上，樂高去年營收萎縮，為13年來首見，全球也裁員達上千人。岑皓祺分析，其實不是整體玩具市場下滑的問題，是去年的樂高設計不如預期，星戰電影票房不佳，也影響電影聯名系列銷售沒達標，樂高必須盡快調整方向。品牌發現鞏固「基本盤」，回歸經典懷舊，鎖定孩童市場才是主軸，「電影是大人看的，但大人並不是樂高商品的主力。」

「孩子才是樂高最重要的消費者！」調查台灣市場，有在玩樂高的孩子，平均1年玩上2～3組樂高，其中經典城市系列銷售最佳，組火車、蓋房子、鋪鐵軌最吸引小孩，其次是旋風忍者系列，又以中價位1000～2000元的商品最熱銷，台灣樂高有80%的營收來自小孩，大人買來收藏僅占20%。

結合手機App 增加互動感

美國玩具反斗城不敵電商，玩具實體店鋪沒落化，樂高也發現危險所在，致力於實體店的互動。如歐美的樂高在店舖上增加親子遊戲、擴大活動空間，讓親子可以在店內玩很久；台灣由於都設在百貨專櫃，目前沒有專門店，較無偌大的空間可供遊樂，不過樂高也發行多種互動App，即使玩手機，還是可以拼樂高，「增加互動感」才是持續吸引關注的祕訣。

(中國時報)