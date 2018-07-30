2018年07月30日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Audi A1 Sportback（上）以駕駛人導向作為設計主軸（下），全車系配備10.25吋高畫質液晶儀表，中控介面搭載與旗艦Audi A8相同的MMI多媒體資訊整合系統，車主亦可選配Audi Virtual Cockpit全數位虛擬駕駛艙。（Audi提供）

NISSAN MARCH（上）升級搭載後方盲區偵測，包含BSW盲點警示及RCTA後方車側警示，能偵測視線死角，車速達10km/h以上即啟動，讓車主安心駕馭，儀表控台（下）造型特別可愛，優惠價53.5萬元起。（擷取自NISSAN官網）

Skoda Citigo（上）雖是迷你小車，但安全配備頗具誠意，包括雙前座正面與側面氣囊、ESC電子行車穩定系統、HHC陡坡輔助系統、DSR駕駛轉向穩定輔助、MSR引擎循跡控制等，都已成為Citigo標準配備，（下）為原廠照，規格以實車為準。（Skoda提供）

第四代SUZUKI Jimny（上）承續前代方正造型，細節處做了更多修飾，但整體視覺卻變得更為陽剛，車身長、寬甚至軸距都比前代放大許多，藉以創造更寬裕的乘坐空間，後廂行李容積也跟著擴大。駕駛艙（下）的豪華感及科技感也提升。（SUZUKI提供）

小型車常被當做人生第一部車，但難免與廉價、陽春這些詞彙產生聯想，尤其車長4m以下微型車的命運更是如此。其實，許多新一代微型車將顛覆你的想像，時尚、科技、安全才是它們的代名詞。

Smart把手機變車機

Smart是典型微型車，最新的smart cross connect功能同時支援iPhone iOS 8.0、Android 4.4以上系統，只要將配對好的手機固定在中控台，馬上變成儀表的一部分，導航、娛樂、查找資訊，悉聽尊便。而有個性外型與高質感內裝設計的跨界小休旅KIA Picanto X-Line，上市不到3周接下200張訂單。Audi A1 Sportback與SUZUKI Jimny是下半年備受矚目的兩台新車，車身放大同時導入最新科技。

目前市售Audi A1 Sportback車長為3073mm，車頂、車身對比色組合是一大亮點，街道上的能見度、辨識度都不錯。但全新世代的Audi A1 Sportback，不僅外觀設計更為大膽，車長更一舉躍升為4030mm，搭配全新的動力與底盤，能讓車主享受最豐富、輕巧、靈活的駕駛樂趣。

第四代SUZUKI Jimny採用全新設計大梁底盤結構，車長、車寬與軸距都比前代放大許多，原廠宣傳影片更深入地形極為險惡的區域拍攝，不僅彰顯車主勇於挑戰的冒險精神，實際上也具備強悍的越野能力，陪伴車主勇闖天涯。

March新增後方盲區偵測系統

老牌微型車NISSAN March最近新增後方盲區偵測系統，可自動偵測車尾左右視線死角來車，能有效降低倒車時因視線死角而導致的交通事故，售價53.5萬元起；原價62.8萬元迷你小車Skoda Citigo推出49.9萬元優惠價，限量199台；smart則針對18/18年式新車推購車即贈「3年保養套裝+首期免付」好康。

(中國時報)