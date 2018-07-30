現代書畫一奇峰──上

2018年07月30日 04:10 中國時報 蕭瓊瑞

羅青（1948～）是詩人、教授，也是比較文學與藝術學者，同時，更是一位特立獨行、兼涵傳統與現代的畫壇奇才，在西方藝文界享有相當知名度。

2016年，由旅美知名藝術史家郭繼生（Jason C.Kuo）執筆撰編的《詩人筆墨》（The Poet’s Brush）研究巨冊，已經對羅青將近一甲子的水墨創作，有過精闢的整理、分析及評價。今逢藝術家七十大壽在台北國父紀念館的大型展覽，謹再綴數語，指證其在當代水墨藝壇的獨特成就與地位。

1972年以詩集《吃西瓜的方法》竄紅現代詩壇的羅青，本名羅青哲，早在14歲，便追隨古閩女史溫碧英，入寒玉堂（溥心畬堂號）習畫，從傳統的用筆用墨和畫面構成入手；也在一些學生的國畫比賽中，多次獲得第一名的榮譽。甚至1973年，也就是發表《吃西瓜的方法》詩集的第二年，便在美國西雅圖第一銀行舉辦首次個展「羅青水墨水彩展」。從今日仍可得見的作品而觀，就可知當年的羅青，早已跳脫傳統筆法、構圖，以一種極具個人面貌的手法，表達他那屬於詩人特質的畫面；前者，以大塊畫面的切割，將星空、草原、月亮、小舟，進行錯置、重組，形如蘭嶼達悟族兩頭尖翹的拼板舟，既是小舟，又如弦月，而將此小舟（弦月）切割、遮掩者，正是一塊巨石，那也是畫家日後創作中經常出現的山石構成。至於〈旭日初升〉一作，「旭日」就是那蓋在畫面上方的一方印章，同樣的印章也出現在屋頂之上，又成為紅磚煙囟……。這些表現，都具有一種挪用、多義、隱喻、象徵的詩作手法；郭繼生就將這些作品，視為「後現代轉折」（Postmodern Turn）。

1973年，已經是台灣穿越1960年代抽象水墨運動狂飆年代後的時期，羅青的創作，顯然既有意跳脫傳統「國畫」的格局，也擺脫「抽象水墨」的侷限；曾經一度視「抽象＝現代」的台灣水墨畫壇，在1960年代末期的羅青作品中，已然得見一種「後現代的翻轉」。

儘管日後，羅青成為台灣「後現代」理論最重要的詮釋者，但此時期，「後現代」一詞，到底仍未正式出現。

整個70年代，正是羅青在中國「文人畫」基礎上，試圖尋找新的繪畫語言與多元表現的時期；他認為：

「文人畫首重『畫外之意』，其中有象徵、有寄託，這與詩家求『言外之意』的精神相吻合。故詩畫相結合，便成了必然的發展，畫不是詩的插圖，詩也不是畫的解說；詩畫相合處，是在詩畫之外的那個『意』，而不在畫中景物是否與詩中景物相對照。」（〈詩畫二十年〉）

〈群樹霧中升似煙〉（1972）、〈回眸一笑〉（1972）、〈鯤飛成鵬〉（1973）、〈白石居〉（1975）……等，都可以見到羅青在追求那詩畫相合之「意」所進行的嘗試與努力，面貌是多樣的、手法是多元的。

1980年元月在台北「版畫家畫廊」舉辦的「羅青水墨小品展」，是羅青個人創作歷程中，一個重要的展覽；也是社會對他詩畫創作二十年成果的一次肯定，媒體大篇幅報導，更以「現代的文人畫家」稱呼他。

文壇前輩梁實秋一方面肯定「水墨小品」的即興之作，是中國文人「詩、書、畫」三絕集於一身的特色傳統；二方面，也稱美羅青的小品：是「在布局用筆方面推陳出新，別有一番風貌；而在情趣格調方面，也有他獨特的地方。」（〈羅青的水墨小品〉）

詩人辛鬱則稱讚羅青水墨作品中的「理趣」，他說：

「我們對文人畫的要求，在於一幅作品是否表現了什麼？也就是說，創作者是否在作品中說出了他要說的話。羅青專修文學，而且又從事詩的創作，儘管他的詩主在表現事物的理趣，但其表現仍是出於感性而訴諸感性的；因此，他的繪畫作品，也是感性之作，所表現的理趣與拙樸的事物形象，具有充分的獨創性。」（〈觀畫記感〉）

由現代藝術家李錫奇主持的「版畫家畫廊」，是台北市立美術館未設立之前，台灣推動現代藝術最重要的私人畫廊，羅青的受邀展出，也代表台北現代藝壇對羅青現代水墨創作的肯定；同年（1980），由席德進策畫、在「春之藝廊」推出的「現代國畫試探展」，以及由中國現代水墨畫學會在台灣省立博物館（今國立台灣博物館）舉辦的「現代水墨畫大展」，羅青都在受邀之列。

80年代，是羅青水墨創作由隨筆即興的「文人小品」走向畫面經營建構的關鍵年代，強力的創作能量與密集的個展，展現了這位特立獨行的藝術家，不同於其他水墨創作者的思維與技法。羅青曾說：

「文人畫並非不重技巧，然在技巧與形象之外，文人畫更注重『技巧』與『意』的配合；為了達『意』，『技巧』便容易逸出『形象』的範圍。不過，做為一個現代的文人畫家，不能忽視技巧的訓練；他必須先是畫家，然後才是文人畫家。現代的文人畫家是依照自己的性向、努力，在『文意』與『畫意』之間探索，再把所挖掘出來的『新意』，用『新的技巧』表達出來。」（〈詩畫二十年〉）

就是在這樣的自我期許下，一系列深具「新意」與「新技」的水墨創作，在80年代，如泉湧般地展現在世人面前：「棕櫚頌」（1982，龍門畫廊）、「不明飛行物來了」（1983，春之藝廊）、「古典的迴響、現代的轉化」（1985，金爵藝術中心）、「繪畫語意學派」（1986，敦煌藝術中心）………等等個展中，棕櫚樹、柏油路、路燈、計程車，乃至不明飛行物……，都成了他創作中的題材。這段時期，代表性的畫作有：〈想像之梯連接現實之石──解構中國系列〉（1981）、〈大王椰子──棕櫚頌系列〉（1982）、〈不明飛行物來了──解構中國系列〉（1983）、〈對黑暗講解光明──棕櫚頌系列〉（1987）、〈題跋款印的自力救濟──解構中國系列〉（1987）。

除了從新題材中尋找新意、新技，也從傳統題材中，開發新局。除上提〈想像之梯連接現實之石〉與〈題跋款印的自力救濟〉之類，是將中國山石繪畫，給予新的詮釋、變貌外，又有一批以羅漢尊者為題材的創作，如：〈觀葉尊者〉（1980）、〈苦讀羅漢〉（1985）、〈好奇尊者〉（1985）、〈賭氣尊者〉（1985）、〈苦思尊者〉（1985）……等（插圖12、13），郭繼生稱這些創作是「古典的翻新」（Classical Renovation）。（待續）

(中國時報)