2018年07月30日 04:10 中國時報 陳幸蕙

喜歡可可香奈兒！

不是因為著迷於那曾被紐約大都會博物館收藏的「第五號香水」。

不是因為《時代》雜誌選她為「對二十世紀影響最大的百人」之一。

也不是因為專家學者說：

「二十世紀的法國，只有三個名字會流傳後世——戴高樂、畢卡索、香奈兒。」

當然，更不是因為這創造時尚神話的傳奇人物，與我都是獅子座，且又那麼巧合地與女兒同一天生日。

不，不是這些原因。

喜歡可可香奈兒，是因為她從容淡定，說過盪氣迴腸、令我心折的三句話：

「我沒有時間討厭你。」

「與其在意別人的傷害與不善，不如專注經營自己的尊嚴與美好！」

「你只活一次，一定要活得精彩有趣！」

這是可可香奈兒的人生理念。

因此她充分掌握生命主控權，只關注真正重要、有意義的目標，絕不浪費一丁點時間、心思、能量，在負面的人事物之上。

而二戰前後，保守的年代，這創意、勇敢兼具的新女性，更大膽挑戰加諸女性身體的框限束縛，除顛覆傳統，拋棄束腰、束腹、束胸與行動不便的鯨骨蓬裙，堅持以簡單自然風格，設計輕鬆自由的衣著，解放女性身體外，更豪邁自信地宣揚她獨一無二的時裝美學：

「當妳開始做自己，妳就開始變得美麗！」

且始終昂然無畏，終生貫徹。

就這樣，忠於自我，走完精彩有趣的一生，之後，當這位時尚女王以百歲高齡，圓滿去世，其優雅自信、氣場強大的美學精神，不但不曾衰歇，反野火燎原般持續延燒，致香奈兒王國版圖不斷延伸、擴大，終成魅力無可擋的跨世紀傳奇。

我，並不追逐時尚。

但可可香奈兒，卻是我的女性主義啟蒙者之一。

除上述三句話，令我充分領悟人生中「delete」之藝術，因而受益良多外，身為女性，可可香奈兒反映人生智慧、兩性觀察的雋永之言，也都對我充滿啟發：

「服裝形狀由女人的身體定義。」

「二十歲容顏是上天給的，五十歲容顏則由你自己決定。」

「只要了解男人其實就像孩子一樣，其他的事妳也就懂了！」

尤其末句，一語道盡兩性關係中，男性脆弱與不成熟之關鍵點，其寬容、體貼與智慧高度，較諸——

尼采所說：

「到女人身邊，別忘了帶著你的鞭子。」

莎士比亞名言：

「弱者，你的名字是女人！」

孔子對女性的評價：

「唯女子與小人，為難養也。」

——簡言之，男性的傲慢與偏見，實在溫暖、美麗多了。

可可香奈兒三歲時，在巴黎去世的法國文豪雨果曾說：

「世界上最寬闊的地方是海洋，比海洋寬闊的是天空，比天空寬闊的是─人的心靈。」

這話，應是指像可可香奈兒這樣的人說的吧！

因為那樣遼闊、自由、明朗、無畏又美麗如天空的一顆女性之心！

哎，我怎能不心儀、喜歡可可香奈兒呢？

後記：說「二十世紀法國只有戴高樂、畢卡索、香奈兒三個名字會流傳後世」的學者，是曾任法國文化部長的安德魯．馬樂侯（Andre Malraux）。雖然畢卡索是西班牙人，但因長住巴黎，曾加入法國共產黨，其藝術生涯中之藍色時期、玫瑰時期又均出現於旅居巴黎歲月，一九七三年去世後更葬於法國，而目前巴黎的畢卡索美術館又為典藏畢卡索作品最豐富完整的藝術殿堂，故Andre Malraux乃有此言。

(中國時報)