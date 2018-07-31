準公托亂象叢生 明日上路 保母串聯抵制

2018年07月31日 04:10 中國時報 李宜秦、地方中心／綜合報導

行政院準公共化托育政策明天（8月1日）正式上路，但相關配套不足，亂象叢生，許多縣市簽署加入準公托的保母只有個位數，無法因應家長需求，家人自帶小孩獲得的補貼更大減3000-3500元，此外，保母收費設定上限，無法針對托育幼兒提供餐食、冷氣或輔助教材等個別需求的軟硬體服務，家長、私立幼稚園更是無所適從，痛批政府擾民。

補貼大減 變相懲罰全職媽媽

新政策明天就要上路，中央卻連一個正式版本或表格都沒有。南投縣政府社工及婦幼科科長王基祥說，大家霧煞煞、怕出錯，無從說明，只能等中央開記者會，詳說清楚後照著做。

桃園全職媽媽認為，過去每月至少可領到5500至6000元，但未送托只能領2500元，等於變相懲罰全職在家帶孩子的母親，這碗全國性政策牛肉讓她們好無奈。

學費降、薪資調漲 私幼反彈

新政策也造成保母恐慌。桃園市有超過1600名合格保母連署，認為中央準公共化托育政策推翻目前的保母登記制，保母恐被迫與政府簽約才能月領6000元補助，形同變相綁架，也認為新制恐造成家長與保母間的矛盾。台中市的保母也在串聯拒絕加入準公共托育政策。

私立幼兒園業者的反彈也不小。台南市幼托教育協會總幹事王銘怘說，新法規定調漲幼兒園教師的最低薪資為2萬9000元，但每間園所經營狀況不同，學費要降、還得調漲老師薪資，根本是強人所難。他舉例說，台南某些偏鄉幼兒園招不滿學生，怎麼可能有錢調漲薪水？目前全國約4000多家幼兒園，從102年到今年只有450家調漲，而且是漲幾百元，「政府給補助業者亂漲價，是不實指控」。

王銘怘說，公共化托育政策從去年11月試辦時，就已經遭到教師團體、家長團體、相關業者反對，政府仍然置之不理。他說，政府應該在有需要的地方廣設公托，不該介入私立幼兒園的經營權。如今幼兒園若不簽署政策將無法得到補助，他坦言不知道該如何向老師、家長交待，直說「新政策只是徒增勞資對立」。

立委痛批撒錢綁樁 三者皆輸

立法委員徐榛蔚痛批，政府未來每年將豪擲382億餘元擴大托育補助，原是為減輕家長負擔，但政府未做好事前溝通與規畫，即匆促趕在8月1日上路，只想假公共化之名，撒錢美化政績與綁樁，造成家長、保母及私立幼托，三者皆輸的局面。

(中國時報)