丁侯連線 反深澳、擴建北捷

國民黨台北市長參選人丁守中（右） 和新北市長參選人侯友宜（左）30日獲邀出席由《中國時報》主辦的「雙北城市願景高峰會」，是兩人參選後首次同台，一同暢談反深澳燃煤、擴大軌道建設等重大議題，會議前兩人合影留念。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜30日在中國時報大樓首度合體！兩人定調2018年選戰合作主軸鎖定「反深澳燃煤電廠」、「增加雙北捷運建設經費」等兩大議題，侯友宜更叫陣蔡英文總統，輔選列車開到新北時，務請表達立場，給市民一個交代；丁守中則稱，兩人已結盟為「頂好（丁侯）連線」，一同作戰。

新聞透視－伸友宜之手 北北基桃大串聯

暢談施政願景 側重民生議題

旺旺中時昨主辦「雙北城市願景高峰會」，邀請侯友宜、丁守中及前台北市交通局長曹壽民、前台北市捷運工程局長蔡輝昇、前勞動部長陳雄文、前行政院政務委員葉欣誠等軌道運輸和環保專家共同與會。

旺旺中時集團副總裁王綽中指出，集團首度舉辦雙北高峰會，促成雙北藍營市長參選人侯友宜、丁守中「首度合體」，就北台灣極重要的民生議題，包括深澳電廠、捷運交通等發表看法；未來也會將此「公共平台」擴大到其他縣市，超脫藍綠對抗的意識形態，邀請首長參選人暢談施政願景。

反深澳公投 北北基桃今連署

國民黨新北市黨部今天將舉行由侯友宜領軍的北北基桃首長參選人聯合反深澳空汙活動，丁、侯昨天提前合體，確立北台灣選戰主軸鎖定反對深澳火力發電廠擴建、完成捷運路網建設。侯友宜預告，國民黨北北基桃4位市長參選人，今天將共同參與「反深澳公投」連署，他並呼籲老縣長蘇貞昌一起反對。

燃煤廠蓋不蓋 侯請總統表態

他強調，北北基桃是大生活圈，雙北只是開始，未來和市民有關的議題，我們一定都會站出來，並歡迎大家一起反深澳燃煤電廠。

侯友宜會後受訪時主動點名蔡英文，指蔡總統預定8月4日要到新北輔選，蔡總統對深澳燃煤發電廠到底蓋不蓋？對八里、五股泰山及深坑輕軌，中央到底支不支持？應該給市民一個明確說法。

台北市長柯文哲被媒體問及怎麼看「丁侯合體」時，反酸「侯友宜也是應付應付而已」，侯反駁，見面談空汙議題怎麼會是應付應付呢？至於兩人同台，是誰在拉抬誰？侯友宜強調，「侯友宜就是『厚友誼』，『友誼黏條條』（台語），一起努力。」

媒體問及，丁侯是否會互相給予選戰建言？侯友宜說，彼此平時就常有聯繫，針對市民最關心的議題，隨時提出來向市民報告，就是對選舉最大的幫助。

丁守中強調，自己民調起起伏伏，僅供參考，他不僅內部有掌握民意變化，更是用「電腦斷層掃描」，清楚掌握民意，對勝選有信心。

媒體追問侯友宜，對丁守中的選情是否有信心時，侯用力呼喊「加油！加油！」

(中國時報)

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