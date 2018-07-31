專訪－青年購屋 自備款僅需1成

2018年07月31日 04:10 中國時報 張理國

內政部長徐國勇透露，擬比照危老重建提供信保基金融資保證，減輕青年購屋壓力。圖為永和青年住宅。（本報資料照片）

內政部長徐國勇接掌「天下第一大部」，一般認為，府院授予他眾多要務，要為執政黨拚選舉。但徐國勇昨接受本報專訪時說，他接任內政部長與選舉無關，下半年他要做的三大要務是都更、選舉維安、捉賄選；他並透露，為了降低青年購屋壓力，目前已在構想由政府提供信保基金信貸，希望可降低青年購屋自備款至1成。

比照危老重建 提供信貸

為了鼓勵危老住宅重建，內政部已與中小企業信用保證基金簽訂契約，中央都更基金自今年起，分4年提供100億元的信用保證融資額度，內政部以平均一戶1千萬元重建費用估計，危老重建戶除了可向銀行貸款7成外，還申請最高300萬元的融資保證，幾乎等於重建零出資。

徐國勇說，為了減輕年輕人購屋壓力，政府正在考慮比照危老重建專案，由信保基金提供融資保證，由於銀行頂多貸款到7、8成，若再加1成信保，就可以達到9成，等於只要自備款1成即可購屋，這項構想的落實「應該是有機會」。

徐國勇說，「安居」是內政部很重要的核心業務，人民可以安居，生育率自然會提高，投資會增加，成為正向循環，因此賴揆交付他做好「安居」，是很重的責任。

警察抓賄選 查幽靈人口

內政部多年來推動的《都更三法》，其中《都市危險及老舊建築物加速重建條例》的立法，為解決個別危老建物建立法源，依《國家住宅及都市更新中心設置條例》則設立住都中心，8月成立後，負責管理社會住宅、推動大型都更，現在只剩下《都市更新條例》修正案還在立法院，相信下會期就可以三讀通過，大面積的都更樂觀可期。

有關蔡英文總統「8年20萬戶社會住宅興辦計畫」政見，徐國勇說，第1階段目標預定在2020年達成政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，計8萬戶；第2階段目標於2024年達成政府直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，共計20萬戶，都已經在積極進行。

另外，有鑑於年底9合1選舉將至，徐國勇首度提出「預防性查賄」概念，強調選前「查賄、制暴、維安」都是重要任務。

掃毒掃黑 嚴防選舉暴力

徐國勇說，這次9合1選舉，警察會加入抓賄選行列，與過去不同的是，過去警方都是提供情資給調查局，但這次會直接會抓，在2005年時警察也抓過賄選，成效非常好，「現在警察已經全面在動了」。

徐國勇說，「犯罪不是讓它發生才去抓，而是要預防」，所以查賄絕對是今年警察重要工作。另外，包括幽靈人口的問題，也會透過電腦進行勾稽，雖然人民有遷徙自由，但包括有無工作事實、居住事實都要釐清；內政部也會加強宣導工作，呼籲選民也不要為了支持某人而去遷戶口，或拿錢約定投票不投票，同時要鼓勵大家檢舉賄選。

徐國勇表示，掃黑在選前是重要工作，內政部絕不容許假政治團體之名，行賄選或暴力犯罪之實，這些都會強力取締；而查賄也要跟掃黑結合起來，並配合反毒工作執行，因為黑、毒脈絡重疊，一定要一併處理，掃毒的本質有一部分就是掃黑，掃黑也有一部分是防範選舉暴力，甚至是賄選。

(中國時報)