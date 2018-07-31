再爆共諜大陸暨大台校友會祕書長被訴

2018年07月31日 04:10 中國時報 陳志賢 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

再爆共諜案。在廣州的大陸暨南大學台灣校友會祕書長傅文齊、執行長李宛平，涉嫌長期受廣東省人民政府第四辦公室吳姓科長指示，在台招攬軍官、立委、助理赴第三國見面，企圖發展組織，並違法幫暨大招收台生。台北地檢署昨依違反國家安全法之發展組織未遂罪、兩岸人民關係條例起訴傅、李。

起訴指出，傅2002年在廣州暨大求學，擔任暨大台灣校友會祕書長，找李宛平任執行長，2人參與政黨及選舉活動，具立委助理人脈及訊息管道。傅在大陸結識綽號「小吳」的解放軍南京軍區聯絡辦吳姓科長等情工人員，自2005年起至2016年11月止，受「小吳」等人指示引介國會助理及官員赴陸報考暨大，另以招待觀光旅遊方式引介現退役軍官、立委及助理赴第三國與陸方見面。

傅、李女藉退役陸軍中將、現役上校4軍官及立委劉文雄、助理等人率團赴大陸、泰國、香港等地旅遊考察、韓國高爾夫球敘機會，由陸方人員在當地提供宴飲、派車至飯店、景點、機場接送等招待，期間安排與陸方「巧遇」會面，但這些人均拒絕被陸方吸收。

此外，傅、李2人未經教育部核可，與基督崇德學院主任鍾怡敏合作為暨大辦理在台招生，自2012年至2016年9月介紹17人赴暨大就讀大學部、碩博士班，收取顧問及公關費298萬2000元。

但鍾等人因部分人士學歷、學分不足，報考資格不符，2015年協助其作假學歷、學分以取得報考暨大藝術碩士班資格。案經台北市調處長期監聽後查獲，將傅、李送辦後交保，檢方昨依國安法起訴。

至於鍾怡敏因偽造畢業證明及學分協助台生取得暨大碩士班報考資格，違反兩岸人民關係條例、偽造文書罪，北檢予緩起訴，須支付國庫12萬元。

而李宛平表示，是媒體披露後，經友人告知才得知被北檢起訴，第一時間嚇了一大跳。她說，目前未收到起訴書，所以無從回應，但依媒體所報導的相關指控，「與事實完全不符」，未來在出庭時會向法官說明清楚。

(中國時報)