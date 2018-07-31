人物側寫－徐國勇不怕立委炮轟

友善列印
中國時報

從天天發言，發言內容無所不包，被稱為「史上最強的行政院發言人」的徐國勇，轉任內政部長後，外界好奇，他適應的好嗎？

但徐國勇言談間展露自信，似乎沒有適應不良，就算新會期回娘家到立法院備詢，EQ頗高的徐國勇也說，只要了解立委監督政府是依法職責，自然不會感到被炮轟。

徐國勇口才好、反應快，在行政院發言人期間留下許多經典語錄，卻每每讓在野黨恨之入骨，新會期將屆，內政部業務包山包海，徐國勇到立法院接受質詢，是否擔心在野黨挾怨報復、成為炮轟對象？

徐國勇認為，三個字「同理心」，只要了解立委監督政府是職責，因了解而尊重立委職權，就不會認為是被炮轟啦，如果認為是炮轟，「那就很痛苦了」。

徐國勇謙稱自己不會投資理財，但這些年小屋換大屋，在北市精華地段置產，他不吝惜與年輕人分享購屋經驗，「有貸款的壓力才會有工作的動力」，但年輕人買房子千萬要先做功課，不要像他一樣，第一次、第二次買房都在最高點，還好是自住，所以無所謂。

徐國勇是7月上任，除了眼前颱風季節，今年還有選舉查賄等問題，都是重大考驗，但徐國勇認為，過去擔任行政院發言人期間，經常面對颱風等問題，應該「還好」；倒是年底9合1選舉，又有眾多公投綁大選，他擔心警察同仁執勤會很辛勞。

從行政院發言人轉任內政部長，徐國勇坦承，最大的差別是電話少掉很多，尤其晚上10點以後幾乎沒有接到記者電話，不過他也拜託，記者千萬不必因此殷勤致電來問候了。

(中國時報)

再爆共諜大陸暨大台校友會祕書長… 蓬佩奧讚台灣經濟民主科技發展

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。