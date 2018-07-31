人物側寫－徐國勇不怕立委炮轟

2018年07月31日 04:10 中國時報 張理國

從天天發言，發言內容無所不包，被稱為「史上最強的行政院發言人」的徐國勇，轉任內政部長後，外界好奇，他適應的好嗎？

但徐國勇言談間展露自信，似乎沒有適應不良，就算新會期回娘家到立法院備詢，EQ頗高的徐國勇也說，只要了解立委監督政府是依法職責，自然不會感到被炮轟。

徐國勇口才好、反應快，在行政院發言人期間留下許多經典語錄，卻每每讓在野黨恨之入骨，新會期將屆，內政部業務包山包海，徐國勇到立法院接受質詢，是否擔心在野黨挾怨報復、成為炮轟對象？

徐國勇認為，三個字「同理心」，只要了解立委監督政府是職責，因了解而尊重立委職權，就不會認為是被炮轟啦，如果認為是炮轟，「那就很痛苦了」。

徐國勇謙稱自己不會投資理財，但這些年小屋換大屋，在北市精華地段置產，他不吝惜與年輕人分享購屋經驗，「有貸款的壓力才會有工作的動力」，但年輕人買房子千萬要先做功課，不要像他一樣，第一次、第二次買房都在最高點，還好是自住，所以無所謂。

徐國勇是7月上任，除了眼前颱風季節，今年還有選舉查賄等問題，都是重大考驗，但徐國勇認為，過去擔任行政院發言人期間，經常面對颱風等問題，應該「還好」；倒是年底9合1選舉，又有眾多公投綁大選，他擔心警察同仁執勤會很辛勞。

從行政院發言人轉任內政部長，徐國勇坦承，最大的差別是電話少掉很多，尤其晚上10點以後幾乎沒有接到記者電話，不過他也拜託，記者千萬不必因此殷勤致電來問候了。

(中國時報)