蔡英文8月12日出訪巴拉圭、貝里斯

2018年07月31日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

外交部次長劉德立昨天宣布，蔡英文總統8月12日至20日將進行「同慶之旅」，出訪中南美洲友邦巴拉圭和貝里斯，行程過境美國洛杉磯和休士頓。前幾次出訪，美方對蔡總統相當禮遇，劉立德說，在美國的行程規畫中，「過去有的，此次也會有」。

蔡英文上任後，此行是第5次出訪，主要應巴拉圭新任總統阿布鐸之邀，在8月15日參加其就職典禮。

劉德立昨在總統府召開記者會表示，訪團成員包括國安會祕書長李大維、外交部長吳釗燮、相關部會正副首長、立委及企業界領袖等。此行共9天8夜，14至16日走訪巴拉圭，蔡英文將與友邦元首或特使舉行雙邊會談，出席台巴工業科技大學預定地揭牌、僑宴及與我駐巴技術團互動。

16至18日轉往貝里斯，行程包括會晤總督、總理，至貝國國會演講、參訪技職教育暨訓練學校、主持台灣獎學金受獎生證書頒獎典禮等。

去程將過境美國洛杉磯、回程為休士頓，之前傳出原本我方希望能安排過境美東的華府或紐約，因美陸正值貿易大戰，美方不願再開罪北京當局，否決過境美東的提議。

不過蔡英文日前在台東接受媒體詢問時表示，我國並沒有提出過境華府等要求。

蔡總統前幾次出訪，美國都給予高規格禮遇，並曾會晤美國參眾議員和美國總統川普幕僚，對此行會會晤哪些美方人士？劉德立說，目前正在規畫。

蔡英文2016年上任後，6月即出訪巴拿馬及巴拉圭，當時過境美國邁阿密和洛杉磯；第2次是在2017年1月訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，過境美國休士頓與舊金山。2017年10月第3次出訪，前往南太平洋的馬紹爾、索羅門群島和吐瓦魯，過境美國檀香山、關島。今年4月則是訪問非洲友邦史瓦帝尼，採直飛方式未過境。

(中國時報)