收費受限 特殊孩子找嘸保母

2018年07月31日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

托育準公共化政策將於8月1日正式上路，細項規定引發許多爭議，如規定保母收費上限、獎金與額外收費標準、誤導民眾簽署政策才是好保母等；保母質疑若訂定收費上限後，有特殊需求的幼童恐難找保母。相關團體認為若要提高補助，僅需修改現有的《居家式托育服務提供者登記制及管理辦法》，收費則應以保親共識為主。

訂天花板上限 應保親共識

準公共化政策明(1)日上路後，保母收費訂有上限，若保母不願簽署準公共化政策，家長就無法獲得6000元的補助。

新北市托育人員發展協會理事長彭瑞虹指出，保母收費訂上限後，有特殊需求的孩子可能會找不到保母托育，例如患有異味性皮膚炎的孩子須整日吹冷氣，或是托育時段較特殊的案例等，都將礙於新法，保母不能向家長多收費。

彭瑞虹又以副食品費用為例，現行是可以合議收費，但八月以後保母只能收取1到2千元，這些錢根本不足以供應一個月的伙食費，目前每個月小孩的伙食費大約2到3千元，更何況每個幼童會有不同的需求，尤其現在很多家長很忙碌，托育兒三餐都在保母家中解決，區區2千元其實根本不夠，她認為還是應以雙方協議、找出折衷辦法，如增加費用或家長自備便當等，才是上策。

高雄市保母協會理事長張美寧說，政府不須勞師動眾新訂法律，應就原有的登記制托育辦法直接修正，且保母給服務、家長付錢十分合理，特意訂出收費的天花板上限只會讓保母不願繼續工作，「政府要給補助還有條件，根本是看得到吃不到」。

政策不友善 降低工作意願

此外，新政策要求保母要簽署準公共化政策，意謂有簽約才等於「好保母」，多數保母也對此持存疑態度。新竹縣保母協會總幹事黃春菊認為「比較聰明、進取的保母，更擅長幼童學齡前的教育，正因他們比較聰明就會看出政策對保母的不友善、拒簽，但怎麼能說他們就不是好保母？」

(中國時報)