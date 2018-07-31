北市托育補助金 柯允不縮水

2018年07月31日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

行政院推動準公共化托育政策，新制8月1日上路，不過，因與北市現行補助制度不同，不少家長霧煞煞。台北市長柯文哲30日在議會忍不住抱怨，政策太倉促，應給地方政府多點時間準備；對於家長擔心補助變少，他當場宣示，無論中央補助怎麼變，他任內發放補貼絕不會縮水。

行政院擴大0到2歲育兒津貼、準公共化托育補助，8月起上路，至於2到4歲育兒津貼，六都在明年8月實施。柯文哲昨赴議會專案報告，被議員戴錫欽問及對新制的評價，柯直言，實在太倉促，中央上周才搞定，明天就要上路，連準公共化契約都還沒生出來，應給地方多點時間準備。

面對家長的疑慮，柯文哲當場允諾，不管中央補助怎麼變，至少在他任內，原有的托嬰補貼不會縮水，也不會增加家長托育自付額。不過，這牽涉到全國一致性，市府正在跟中央argue（爭論），目前中央態度不算強硬，後續會再溝通。

北市社會局長許立明補充，目前0到2歲幼童若是家長或親屬照顧，每月可領市府提供的育兒津貼2500元，新制上路，育兒津貼改由中央發給，金額仍是2500元，新舊制無差異。影響較大的是幼童送托的是否為準公共化托嬰中心、保母。他解釋，現在送托非準公共化者，除可領北市育兒津貼2500元，還有中央托育補助3000元，但8月起，只能領中央育兒津貼2500元，和現行差3000元，市府將以「協力照顧補助」墊補，維持原有5500元補助。

不過，8月新制上路後，若是送托到準公共化托嬰中心、保母，將可拿到中央補助6000元，加上北市加碼補4000元，補助額達1萬；較目前送托到與市府合作的托嬰中心、保母最多補助8500元，還要多1500元。

許立民強調，8月後會將原合作的托嬰中心、保母，全部轉到中央的準公共化系統，條件完全相同，家長和托嬰保母大可放心。

不過，議員王鴻薇質疑，明天政策上路，準公共化契約都還沒出來，到底怎麼執行？許立民強調，會請中央盡快釋出公版契約，8月底發放補助前應趕得及，另外市府今年編列34億元育兒津貼、托育補助，新制上路只要微調科目，預算金額不會受影響。

(中國時報)