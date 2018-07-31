保母費訂上限 學者批像警察抓小偷

行政院因應少子化推出準公共化托育補助與擴大育兒津貼引發許多爭議。圖為公辦民營的非營利幼兒園。（本報資料照片）

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中國時報
李宜秦／台北報導

準公共化保母政策明(1)日上路，引起許多相關團體抗議聲浪。私立活水幼兒園園長、台灣首府大學幼教系講師黃明俊質疑「補助真的能有效提高生育率嗎？」他認為政策規定保母收費上限並不合理，價格應交由市場自由機制決定，政府應以「表揚」代替「監視」，給予保母尊重，而不是像警察抓小偷一般處處管控。

新法規定保母須依各縣市政府規定收費，引發保母反彈，台中市托育人員發展協會理事長鍾情婷說，每個保母所提供的服務不同，有的阿嬤級的保母只有「帶小孩」服務，但有的年輕保母卻會提供學齡前孩童刺激性教育、教具輔導、教育影片觀看等等，不同的服務內容卻只能收取相等費用，那麼未來恐怕沒有人願意提供多餘服務。

黃明俊認為新政策根本是多此一舉，原有的相關法規都已將各項標準訂定完善，不免讓人質疑新法是政治考量，如同一職業的人，因為服務內容不同，不該收取同樣費用；又如依照高雄市規定的1萬5千元收費換算，保母時薪不到50元，遠低於勞基法最低薪資，加上有收費上限，無論保母如何精進托育品質，收費仍無法提高，自然不會有人願意提升品質，對托育品質恐是負面影響。

黃明俊表示，少子化不是補助就能解決的問題，目前新政策預估至2020年起每年花費要上百億元，政府不如把這筆經費用來廣設公托，或是召集附近保母一同在社區設立公托，而不是介入私立幼兒園或自營商保母的經營權利。

台南市幼托教育協會總幹事王銘　說，「沒有其他民主國家會規定哪個職業該收多少錢，一切該交給市場機制決定」；而新政策中也規定私立幼兒園教師薪資下限，他直說「不是每間幼兒園環境都一樣，有的偏鄉學校根本沒學生，怎麼提高薪水？」

(中國時報)

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