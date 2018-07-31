保母費訂上限 學者批像警察抓小偷

2018年07月31日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

準公共化保母政策明(1)日上路，引起許多相關團體抗議聲浪。私立活水幼兒園園長、台灣首府大學幼教系講師黃明俊質疑「補助真的能有效提高生育率嗎？」他認為政策規定保母收費上限並不合理，價格應交由市場自由機制決定，政府應以「表揚」代替「監視」，給予保母尊重，而不是像警察抓小偷一般處處管控。

新法規定保母須依各縣市政府規定收費，引發保母反彈，台中市托育人員發展協會理事長鍾情婷說，每個保母所提供的服務不同，有的阿嬤級的保母只有「帶小孩」服務，但有的年輕保母卻會提供學齡前孩童刺激性教育、教具輔導、教育影片觀看等等，不同的服務內容卻只能收取相等費用，那麼未來恐怕沒有人願意提供多餘服務。

黃明俊認為新政策根本是多此一舉，原有的相關法規都已將各項標準訂定完善，不免讓人質疑新法是政治考量，如同一職業的人，因為服務內容不同，不該收取同樣費用；又如依照高雄市規定的1萬5千元收費換算，保母時薪不到50元，遠低於勞基法最低薪資，加上有收費上限，無論保母如何精進托育品質，收費仍無法提高，自然不會有人願意提升品質，對托育品質恐是負面影響。

黃明俊表示，少子化不是補助就能解決的問題，目前新政策預估至2020年起每年花費要上百億元，政府不如把這筆經費用來廣設公托，或是召集附近保母一同在社區設立公托，而不是介入私立幼兒園或自營商保母的經營權利。

台南市幼托教育協會總幹事王銘 說，「沒有其他民主國家會規定哪個職業該收多少錢，一切該交給市場機制決定」；而新政策中也規定私立幼兒園教師薪資下限，他直說「不是每間幼兒園環境都一樣，有的偏鄉學校根本沒學生，怎麼提高薪水？」

(中國時報)