6000元補助 看得到吃不到

2018年07月31日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

準公共化托育政策惹議內容

行政院7月26日宣布托育補助政策，8月1日就上路實施，挨批急就章。立院國民黨團昨抨擊，托育政策沒辦公聽、沒溝通，從宣佈到上路才短短5天，托育之亂即將發生，如果這樣不是在騙選票，什麼叫做騙選票？

藍委王育敏表示，托育政策急就章完全是為了年底的選舉考量，才急著在8月上路，完全沒有準備好，就連跟保母簽約的內容都沒有定案。今年6月社家署才說一定會跟保母完成簽約7到8成才會上路，結果現在1個人都沒有簽約就要上路。

王育敏說，很多保母與家長都很焦急，保母沒看到約不知道要受到什麼樣的限制，家長一直在問要去哪裡找簽約保母。王育敏也質疑，地方政府準備好了嗎？地方政府今年的預算都已經編定了，錢去哪裡找？

王育敏也批評，政策喊這麼大聲，但真正受益的人有多少？根據領合格證保母及私幼人數計算，整個政策實行下來，也只有1成3的人可以領到6000元。在家自己顧小孩的只能領2500元，而不是6000元，所以多數民眾是「看得到吃不到」。

藍委柯志恩指出，其實家長希望的是政府多成立公立托育中心跟幼稚園，但政府現在是用補助私人幼稚園及非營利幼稚園的方式來提供所謂的公共化服務，對家長來說，只是表面上金錢補貼，不能真正解決他們育兒辛苦。

藍委陳宜民指出，政府推出準公共化制度，對保母而言等同加嚴管理，卻無相對的誘因或補助；準公共化的評鑑資格也沒說明清楚，卻先呼籲保母加入，目前高雄市沒有任何一個保母與政府簽訂合約。

(中國時報)