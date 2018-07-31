少數受惠 林萬億駁「誤解」

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中國時報
／台北報導

政院推出一般家庭6000元的托育補助新制明天上路，但藍委質疑新制配套不明，產生「托育之亂」。政務委員林萬億昨表示，目前保母供給量大於需求，所謂只有13％可領到托育補助應該是立委誤解。

衛福部也說，不論是保母及托嬰中心的實際收托量僅佔可收托量的半數左右。為了避免民眾的疑慮，衛福部也提供1957專線，為民眾解惑。

政院日前公布「少子女化對策計畫」，其中的6000元托育補助，被質疑只有少數人受惠，保母、業者及家長也對新制上路，相關細節不明感到憂心。

政委林萬億表示，藍委所謂僅13％可受惠的說法，並不精準，目前0～2歲的嬰幼兒大概有40萬人，但真正送給保母的及托嬰中心的是約13％，所以立委可能誤解只有這13％的人可以受惠，但實際上保母的供給量大於需求量。

衛福部社家署長簡慧娟也說，在0～2歲部分，保母人數是2萬5750人，可收托的人數為5萬1500人，但目前實際收托的是2萬4015人，使用率為46.63％；托嬰中心部分，可收托量為2萬6397人，實際收托是1萬3744人，使用率是52.07％，所以使用率差不多等於半數。

對於家長關切實際能提供的準公共化教保服務量，衛福部次長呂寶靜表示，根據簽約價格推估，約有75％的托嬰中心、85％的保母可以加入準公共化。

教育部次長林騰蛟也說，準公共化部分，是要根符合要件的私立幼兒園所合作簽約，目前符合規定的園所共有2284所。

至於業者憂心收費問題遭到政府進一步管控，林萬億表示，包括保母、私托、私幼都有各自的登記系統與管理辦法，準公共化托育補助並沒有要推翻原有的收費核備系統。

(中國時報)

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