想聽韓國瑜 拜廟之旅成拜票

2018年07月31日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜30日的「從林園出發」活動，因各部落信仰中心廟宇信眾「想聽韓國瑜說什麼」，意外變成拜廟之旅！韓國瑜連續走訪10間廟宇，由於他的戶籍落腳林園區，民眾更高喊「林園人要選出第一位林園人的市長」，支持者情緒高昂。

邀約太熱情 連訪10間廟

韓國瑜既定行程要參加三清宮的平安宴，民眾聞訊反應太熱烈，桌次不斷增加，其他廟宇知悉後，也紛紛要求韓前往參香，並與信眾見面。

三元殿、清水寺、廣應廟、平水廟、北極關聖殿、北極殿、爐濟殿先後排入行程，民眾熱情邀約，赴平安宴前，硬是又安排2處廟宇。

韓國瑜與林園鄉親對話時不改幽默，18歲讀軍校在高雄，19歲交往的女友住大樹，第一次約會就在藍寶石歌廳對面的咖啡廳，咖啡一杯25元，表達對高雄深厚情感。

話鋒一轉，他說，民進黨執政20年，軍公教、農漁民、觀光、自由業等各行業都慘兮兮，如果大家認為現在高雄很好，可以繼續支持民進黨，如果覺得高雄應該可以更繁榮，就支持韓國瑜，讓高雄找回繁榮、找回驕傲，讓高雄囝仔找到回家的路。

允捷運紅線 延伸到林園

韓國瑜也向鄉親允諾，當選市長，會立刻著手規畫460億元的捷運紅線延伸到林園。

林園、大寮區國民黨議員參選人王耀裕、黃天煌及邱于軒全程陪同，在廣應廟與支持者座談時，3選將火力全開，王耀裕說，韓國瑜落腳高雄戶籍在林園，支持林園人的市長韓國瑜當選，與議員一起當選打拚，捷運紅線才能延伸至林園。

黃天煌說，剩4個月選舉，差距已縮小至8％，大家齊心最終一定能贏得最後勝利。邱于軒也說，韓國瑜是最強的母雞，一定會帶領大家市長勝選，議會席次也過半，為林園打拚。

(中國時報)