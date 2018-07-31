沉潛再出發 韓式重炮最吸睛

2018年07月31日 04:10 中國時報 李義

豬哥亮，上一個世代的明星，蟄伏10年，避開喜新厭舊交替的浪頭，沉潛再出發，豬式幽默，不但喚醒了老粉絲記憶，新世代也覺得新鮮有趣。豬哥亮再崛起歷程，或許可以解釋，為何韓國瑜聲量最大最吸睛、高雄選民討論度最高的原因。

韓國瑜與豬哥亮都在生涯最高峰選擇放下光環離開舞台，韓厭倦政治，豬則為避債，各自有重返舞台的理由，沉潛的日子讓他們避開被快速變遷的社會浪潮折損，也意外蓄積再起的能量。

如果，沒有沉潛的10年，綜藝圈新人輩出，豬式秀場風格能否禁得起觀眾喜新厭舊脾胃的快速交替，沒人知道。

重出江湖後，游走尺度邊緣的豬式幽默喚醒沉睡的老粉絲，也吸引新世代目光，想瞭解認識他，秀場天王再度於舞台發光發熱。

韓國瑜若不是拔劍再戰政壇，大家早已遺忘，3屆立委9年任期，在立法院Ｋ了綠營政治明星陳水扁，最後還勞動民進黨主席施明德出面，請喝大和解咖啡，讓撕裂台灣社會的族群議題在立法院走入歷史的過往。

再登場後，不論是在台北市議會舌戰王世堅，用王的驚世名言「Over my dead body」，以子之矛攻子之盾回應王的質詢。

或對高雄鄉親喊話：「民進黨執政20年了，高雄鄉親不相欠了！」抑或是，批評除殯葬業等特定行業外，高雄百業蕭條後，面對陳其邁重炮嗆「別只會靠夭、唱衰高雄」，他回嗆「拚經濟不是拚幹話」。

大家都好奇，韓國瑜接著會說什麼？就如同豬哥亮每回在舞台上說出招牌口頭禪「冷涼卡好」之後，觀眾總是豎起耳朵，想聽緊接著生冷不忌的話語。

此刻，高雄選民就如同昔日對舞台秀有著期待的豬迷們，想要繼續看下去、聽下去，因為，早已厭煩了老三台的政令宣導、政治口號。

(中國時報)