朱立倫「熱戰期 盡力幫國民黨打贏」

2018年07月31日 04:10 中國時報 王正寧 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

新北市長朱立倫卸任在即，對於是否挑戰2020，他在接受《中國時報》專訪時首度鬆口，此舉也挑動黨內敏感神經。朱立倫昨受訪時重申，現階段先把市長做好，年底前幫助國民黨打贏選戰，民眾的聲音他有聽到，12月25日以後會好好思考，「絕對不會排除任何的選項！」

國民黨發言人洪孟楷表示，有關2020國民黨候選人的人選問題，這非現階段該討論的議題，「因為沒有2018、就絕對不會有2020。」

朱立倫昨參加蘆洲分局辦公廳舍開工典禮大談政績，他強調，不管是三環三線、快速道路、橋樑、學校工程、國民運動中心或警察與消防廳舍，均投入史以來最高的6000億到公共建設裡，以警察廳舍為例，新北市現有34個改建案，19個已完工，另15個進行中，「我這幾年是建設年，希望讓新北市脫胎換骨」。

媒體詢問未來是否打算角逐2020年總統大選？朱立倫強調，現階段就是全力把市長及市政工作做好，年底前讓國民黨提名的優秀候選人能順利當選，至於未來，朱立倫說：「民眾的聲音他有聽到，絕對不會排除任何選項。」

關於黨主席吳敦義的領導風格，以及部分六都參選人被視為朱家軍問題時，朱立倫說，黨主席是黨的領導人，吳主席負責領導國民黨，他與大家作為國民黨一分子，都要全力輔選，六都國民黨的提名候選人，每一個都是他的好朋友，朱話鋒一轉虧記者：「你這樣排除韓國瑜跟丁守中，他們會抗議耶！」

朱立倫解釋，年底選戰不到4個月，前幾個月算是「暖身期」，國民黨提名部分縣市長候選人比較「溫和」，很多人批評為「佛系戰法」，接下來的3、4個月已進入「熱戰期」，他呼籲參選人一定要改變心態，從根本改變、發揮戰鬥力，把想做的事情、想說的話都做出來，包括他自己在內，「哪裡有需要？我一定會去幫忙」。

(中國時報)