揪里長伯自拍 陳其邁喉糖相送

2018年07月31日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

基層里長影響力驚人，民進黨高雄市長參選人陳其邁30日和黨內提名的里長分批合拍宣傳照，互相拉抬聲勢；陳其邁特別準備喉糖送給里長，讚美他們平日辛苦「為民喉舌」，更佩服里長全年服務不間斷，「就像24小時營業的超商。」

高雄市包含原住民區在內共891里，中選會資料顯示，2010年縣市合併後首屆里長選舉，有184里持民進黨推薦書參選，2014年大幅成長至245人，今年民進黨再度增加提名279里，不過，最後有多少人真正持政黨推薦書登記，仍有變數。

民進黨高市黨部主委趙文男強調，提名策略會依各里狀況調整，例如有17里開放給2位民進黨籍或親綠參選人自行競爭，另有108個里長雖是民進黨籍，此次卻選擇以無黨籍身分參選，尤其是藍營支持者較多的選區。

陳其邁與里長參選人合拍宣傳照，魚幫水、水幫魚相互拉抬，因人數眾多，黨部安排分2天進行，30日首日71人登記拍照，8月1日也有55人預約，陳其邁請幕僚準備喉糖，每位里長發1顆，期勉「為民喉舌」，也提醒他們選戰很傷喉嚨，要注意保養嗓音。

「里長是市民最在地的好朋友！」陳其邁說，里長工作比市長還辛苦，可以說是「全家就是你家」，里長都要到府服務，也像7-11不斷電，包括寵物、路燈、馬路不平、公園整修等大小事都得親自聯繫處理。

他表示，當選市長後將推動大里長制、大區長制，把更多市政服務的權力下放給地方，給予最大資源，未來例如長照、社區巡守隊、志工招募等，都需要里長與社區一條龍服務，他承諾與里長緊密合作，「不僅要當最了解高雄、最會解決困難，也會是最在地的市長」。

(中國時報)