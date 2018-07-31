兩個太陽大位延長賽 進入深水區

2018年07月31日 04:10 中國時報 王正寧

即將卸任新北市長的朱立倫首度鬆口，包括2020挑戰大位在內的任何選項都不排除。然而黨中央隨即「定調」，總統大選不是現階段該討論的事情。黨中央都說了，沒有2018就沒有2020，兩者豈能一刀切？吳朱暗自較勁，反讓黨內「太陽之亂」更火熱。 吳敦義與朱立倫本是前總統馬英九的兩位接班人，奪嫡之爭讓兩人一直存有瑜亮情結。隨著年底選情逐步白熱化，六都之中朱系人馬搶攻4席，朱立倫輔選角色日益吃重，未來出路自然備受矚目。

歷經2016年的狂敗，沉潛許久的朱立倫搭著9合1選舉熱度上揚，讓自己人氣逐步回升。不論在朱家軍在各縣市有斬獲，紛紛奪下黨內出征「令旗」；在挺馬的節奏上掌握得宜，逼得吳敦義只能拿香跟拜。

此外，當國共論壇「停擺」之際，搶先與對岸新任國台辦主任劉結一會面，尤其在新竹縣長提名爭議，朱也在馬英九之前表態，「不能以黨主席或某某人意志，直接決定縣市長候選人」。

身為媒體寵兒，朱立倫的出手往往能夠精準且靈活地命中議題核心。反觀，善於打陸戰的吳敦義則與媒體關係疏離，甚至完全走「自己的路，完全無視為「無主席」的封號，即便在新竹縣長提名變更機制引發輿論批判，吳依舊千萬人吾往矣，只因掌握了黨機器。

因為「黨中央永遠只有一個」，因此，縱使百里侯朱家軍或許可以在地方插旗，但是領軍的吳敦義更是功不可沒。比照小組長機制，吳敦義親自操盤成立的「藍天志工團」，更被視為吳問鼎大位的「禁衛軍」；加上下屆立委的提名，黨中央沒錢，但還有權！

立委林為洲為了縣長提名尋求黨內大老尋求解套，就是沒找與新竹縣長邱鏡淳交好的朱立倫，當時就是怕因此得罪吳敦義。雖然「新竹經驗」會不會套用到總統選舉？朱幕僚認為朱不能與林類比，縣長也不能與總統類比。但吳朱的總統大位延長賽從2016打到2020，而且逐步進入深水區。

(中國時報)