新聞透視－伸友宜之手 北北基桃大串聯

2018年07月31日 04:10 中國時報 林金池 譚宇哲

台北市塞車問題日益嚴重，內湖區堤頂交流道附近在假日仍見長長的車流。（本報資料照片）

國民黨選情低迷，「佛系選舉」流言持續在網路發酵，侯友宜趁著這次「雙北城市願景高峰會」中確認兩大選戰主軸，為北台灣選戰策略定錨，更發揮超人氣光環，拉高層次全力拉抬北北基桃四縣市的選情，堪稱是繼馬英九之後，藍營最受矚目的「政治明星」。

朱接班人 民調居高檔

後朱立倫年代，外界臆測誰會是下個接班人之際，侯友宜永遠就是第一人選，而後從宣布參加黨內初選，取得國民黨參選資格，到對手蘇貞昌出線，侯的民調始終高檔盤旋。

民進黨傾全黨之力窮追猛打文化大學大群館，刻意營造出無產階級對抗資產階級的模式，抹黑鬥爭侯友宜的房產問題，但各項民調顯示，侯友宜支持度反而攀向新高。

尤其是新店中永和地區等，原本對侯友宜血統疑慮的深藍民眾，在年金改革之後完全一面倒向侯友宜，這或許是民進黨始料未及。

雙北攜手 建設不卡關

政黨政治就像球賽，無法光靠一名政治明星打全場，面對台北市長參選人丁守中民調低迷，侯友宜固然可以獨善其身，但目前「雙北合作交流平台」象徵意義大於實質效益，未來無論是淡北道路、捷運南北環、汐止民生線等全部卡關，這些都必須靠雙北市長合作無間才能完成。

如果雙北市長無法全由國民黨拿下，未來雙北建設勢必停滯不前，即便侯友宜當選，也無法大展身手，恐提早折損自己的光環，這也是侯友宜不得不擔負起「光復首都」責任的最大原因。

合縱連橫 4縣市蒙利

這次侯陣營提出「反深澳燃煤、要捷運經費」兩大戰略，正是從黨內、雙北擴散到北北基桃的合縱連橫，藉新北市民調領先的侯友宜氣勢，先帶旺丁守中人氣，同時把雙城連線作為施政招牌，既堅定立場，又拋出展望，4縣市藍營參選人皆可蒙利。

從大戰略的角度，一旦侯友宜成功帶動北台4縣市選情，不僅可以穩固自己的地位，也可以順勢拉抬朱立倫2020年選戰，屆時，朱家軍的崛起將是水到渠成，成為黨內難以抗衡的勢力。

(中國時報)