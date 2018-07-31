1280元交通月票 應再降

2018年07月31日 04:10 中國時報 林縉明 、 周毓翔 、 譚宇哲 ／台北報導 ／台北報導

雙北市府今年4月聯手推出「交通吃到飽月票」，每月1280元可以無限次搭乘台北捷運、雙北市公車，丁守中參考美國波士頓月票價格，認為雙北月票有降價空間，增加誘因以提高大眾運輸運量；侯友宜則認為，大眾運輸不應以賺錢為目的，機場捷運應與台北捷運票價一致。

丁守中指出，雙北公共運輸占整體交通約3成多，其中，台北市僅3成4，遠低於國際大都市的7至8成，他認為，調降雙北吃到飽月票，釋出足夠的誘因來吸引汽機車族轉搭大眾運輸，即便市府會增加補貼負擔，但這樣可以減少空氣汙染、改善交通、節能減碳，這筆投資很值得。

丁守中以先前到美國波士頓參訪為例，波士頓地區比起雙北還大，當地所得更是台灣2倍以上，交通吃到飽月票為84美金，若以物價指數而言，波士頓交通月票比雙北便宜，因為當地政府深知補貼大眾運輸重要性，值得雙北借鏡。

針對機捷及北捷票價不一致造成民眾不便，侯友宜認為，大眾運輸不是以營收為優先考量，提高運量才是經營者要考量的，因此，他主張機捷跟北捷票價應該一致性，不應該差別收費。

台北市捷運工程局前局長蔡輝昇表示，雙北交通月票政府一年要補助9億元，與其用價格吸引民眾搭乘，應該建立搭乘頻率分級優惠，搭乘次數越頻繁票價越便宜，培養搭乘大眾運輸忠誠度，而不是用悠遊卡搭乘一率8折，效果會比現行月票更好，有助於達到提高公共運輸使用率的目標。

(中國時報)