捷運南北環線 籲中央盡速核定

2018年07月31日 04:10 中國時報 林縉明 、 周毓翔 、 譚宇哲 ／台北報導 ／台北報導

國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜昨日出席《中國時報》舉辦的雙北城市願景高峰會，針對雙北交通，丁、侯認為中央應加速捷運南、北環線核定，有助於紓解內湖、南港交通壅塞；此外，除優化公共運輸系統，應成立「雙北智慧交通管理中心」，建構資訊管理一體化平台，及時針對交通狀況採取因應措施。

每逢上下班尖峰時段，內湖、南港、汐止等地塞車嚴重，交通是雙北須共同面對問題，丁守中、侯友宜昨在高峰會中，不約而同認為捷運南環、北環建設有急迫性，呼籲中央盡速核定新建。

丁守中指出，民進黨政府推動8年8800億前瞻計畫，大部分是軌道建設，台北市長柯文哲卻拚命反對軌道建設，造成內湖大塞車、文山區進出不便，一旦捷運南、北環線通車，可以串連新北蘆洲、新店、台北士林、北投、港湖等地區，紓解內湖、南港交通壅塞。

侯友宜也認為，軌道建設是當務之急，現在從新店到三重都要經過北市或台北車站，造成許多不便，軌道建設是改善交通壅塞、安全重要一環，除南、北環線外，汐止民生線對汐止民眾很重要，雖然未來中央要怎麼處理不清楚，但軌道建設雙北要合作。

針對改善雙北交通，丁守中提出成立雙北智慧交通管理中心，透過跨區域建設管理協調，快速回應市民需求，同時合作提升機車安全及預警功能，藉由智慧方式解決交通問題，侯表態支持。

侯友宜則認為公車運輸應優化提升，侯以日前到五股搭跳蛙公車為例，乘客反映以往從五股到台北市內湖科學園區上班，至少要70分鐘以上，現在搭乘跳蛙公車，只要35分到40分鐘就到了。

至於交通建設部分，侯友宜表示，雙北應思考老舊橋梁拓寬、新建連接橋梁，像是蘆洲到社子的社蘆大橋，方便雙北市民往來，這是雙北非常急迫的事。

(中國時報)