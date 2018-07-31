一文一武 國民黨擦出新火花

2018年07月31日 04:10 中國時報 周毓翔

國民黨台北市長參選人丁守中與國民黨新北市長參選人侯友宜，恰巧一個是典型國民黨人，一個則是非典型國民黨人，兩個風格截然不同的人要組「頂好連線」，如果能截長補短、互相提攜，或可成為國民黨改變的契機。

丁守中是國民黨榮譽主席連戰的學生，他是軍眷子弟，書讀得呱呱叫，斯文白皙，很早就投入國民黨組織運作，做學生時，品學兼優；做立委，是優良立委，黨政資歷完備，堪稱「正藍血」，完全是典型國民黨人的寫照。

侯友宜則是嘉義朴子肉販之子，在警界從基層幹起，台語比國語「輪轉」，是白曉燕命案的警察英雄，由於曾在扁政府時期任警政署長，至今還會被質疑「血統不純」，完全是「非典型國民黨人」。

因為非典型，侯友宜就是比國民黨人率直、大氣。在造勢場合中，他比丁守中更懂怎麼帶氣氛、給人做面子。丁侯兩人昨天相見，侯先是調皮地對攝影記者比讚，帶著氣勢喊「加油加油」，氣場強大，丁硬是被侯牽著走。

丁侯互稱對方時，先是拘謹地稱呼對方「侯副」、「丁委員」，但話講開了，侯友宜乾脆做面子給丁，改口喊「丁市長」，叫得理所當然，丁想跟著稱「侯市長」，卻說不順口，停頓一下後才補上「侯市長...參選人」。

侯友宜的「台灣國語」與豪邁的作風，讓他能夠接地氣，但丁守中的文質彬彬其實也並非缺點，只要在風格上做調整，「頂好連線」相互融合，未來仍可期。

(中國時報)