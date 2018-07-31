深澳電廠 將打趴濱海觀光

2018年07月31日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 周毓翔 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳燃煤電廠爭議不休，藍營雙北市長參選人侯友宜、丁守中30日同申反深澳立場，侯友宜指出，PM2.5造成肺癌、重創濱海觀光，如果扣除新竹科學園區後北部不缺電，將串聯北北基桃共同反深澳電廠；丁則強調，必須透過雙北合作，提高節電效率。

侯友宜、丁守中30日上午出席《中國時報》舉辦的雙北城市願景高峰會，針對雙北市深澳燃煤電廠的能源空汙議題發表看法與因應之道，包括前環保署空保處長陳雄文、師大環境教育研究所教授葉欣誠等專家學者也到場提出專業見解。

侯友宜表示，燃煤是重金屬，不管怎樣都絕對有汙染，所以深澳居民非常反對，更有民代告訴他，如果電廠煙囪蓋起，風一吹過來，濱海觀光大概全趴了，「身為新北市長參選人，我一定反對！」

侯友宜說，專家學者指出很多不抽菸的人得到肺腺癌，跟PM2.5有關係，而肺腺癌位居台灣第七大死因，蓋燃煤電廠如果要建立在犧牲國民健康的身體上，「划算嗎？有必要嗎？」侯友宜強調，把新竹科學園區除外，北部的供電量絕對超過需電量，台大風險中心指出電力備用容量就算沒有深澳燃煤電廠，也只差0.1％，只要用高效率節能就能解決問題。

陳雄文說，WHO發布資料顯示，燃煤電廠所產生的PM2.5傷害人民健康超過核能千倍，政府非核家園的替代手段反讓人民受到更明顯危害，此外，蔡英文總統的能源政策指出2025年達到燃氣發電占50％、燃煤30％、再生能源20％、核能歸零，今年前5個月燃煤發電量仍占45％，不思減量還要蓋占發電量約3.5％的深澳燃煤電廠，未來還想倚仗20％的再生能源，不當的能源政策恐造成能源不穩定，令人擔憂。

丁守中指出，雙北應該落實區里空氣品質監測，一個里一個空氣盒，至於供電吃緊，雙北可合作在企業大樓推動夜間製冰儲能節電裝置，只要有500棟大樓裝設，就可以節省300萬度電，深澳電廠根本就不用蓋。

(中國時報)