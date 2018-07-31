全台熱炸 宜蘭39.9度破紀錄

中央氣象局宜蘭土場觀測站30日下午一度測得攝氏39.9度高溫，全台各地晴朗炎熱。（中央社）

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中國時報
李宜秦、／台北報導

宜蘭大同鄉昨日下午出現39.9度的高溫，為局部區域最高溫，氣象局分析因當地地形為河谷，近日水氣少太陽持續加溫，才會出現高溫；而近日連續高溫，衛福部統計，本月27日（上周五）至29日熱傷害就診人次，各別為18、11、23人次，其中29日就診人次為本月的第二高。

氣象局氣象專員劉沛滕解釋，宜蘭土場屬於河谷地形，兩側為山脈，類似盆地，因沒有氣流通過帶來水氣、雲量又少，導致太陽持續直射加熱，才會在自動站中測到39.9度的高溫。

氣象專家吳德榮說，土場觀測站並不在市區內，且是沒有設置人員檢測數據的自動站，測站歷史也短，並無足夠歷史資料作為參考，因此僅能作為局部地區溫度的參考，不可代表整個宜蘭地區的溫度狀況，昨宜蘭市區的溫度只達34到36度左右。

吳德榮進一步說明昨日台北市中正區公園路的氣象觀測站測到的溫度為37度，仍屬於正常夏季溫度，沒有特別熱，應以此為標準代表整體氣溫，民眾不須因自動觀測站的高溫而過份緊張。

熱傷害發威 就診人次攀升

昨天全台整體溫度都高，尤其北部地區，劉沛滕說，因為近日水氣少、雲量少，太陽持續直射，讓整體氣溫增高。另外受到大陸華東華南的暖空氣影響，整層大氣的空氣都偏暖，北部、宜蘭地區有沉降氣流，帶來乾燥、溫暖空氣，導致溫度居高不下。

劉沛滕表示，周三以前全台都處高溫狀態，北部、宜花地區都可能出現37度以上的高溫，台北地區今明兩天氣溫預報皆為37度。直到8月2日西南氣流帶來水氣後，北部與宜蘭地區可能會有午後雷陣雨，東南部地區可能會有局部短暫陣雨，溫度就會下降。

高溫持續 避免曝曬防中暑

氣象局也提醒，未來幾天溫度都將持續高溫，民眾外出務必多注意防曬、多補充水分，避免曝曬時間過長而中暑。

(中國時報)

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