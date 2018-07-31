落單熊仔活力差 人工照養再野放

2018年07月31日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮卓溪鄉一頭4個月大的台灣黑熊寶寶，13日走失迄今仍舊找不到母熊團聚，近來監測人員發現小熊營養不良，造成活動力下降，甚至出現拉肚子情形，確認小黑熊有貧血與發炎狀況，決定將小熊進行短期人工照養，未來再送回山區野放。

流浪多日的小黑熊被發現迄今，仍徘徊在省道台30線北側的拉庫拉庫溪谷一帶，花蓮林管處23日啟動山區管制，從小熊已能吃姑婆芋、果實等雜食，認為奶水已非主食，因此與當地原住民、專家學者達成「讓母熊帶小熊回家」共識，盼讓小熊現地長大。

觀察人員發現小黑熊變得瘦弱、活動力不佳，還有食慾不振、拉肚子現象，緊急會同「黑熊媽媽」黃美秀教授團隊捕捉並健檢後，27日確認熊仔有中度至重度貧血與發炎情形，前日學者討論、評估母熊接回幼熊可能性降低，決定保護小熊生命安全。

屏科大野保所長黃美秀認為，幼熊失怙的原因，包括母熊受到嚴重的環境干擾而不得不遺棄小熊，但也不排除母熊遭受不測。

花蓮林管處長楊瑞芬說，，考量幼齡黑熊幾乎無法單獨於野外存活，目前將把小熊交由專業機構進行人工照養，未來在完成健康評估與一連串野化訓練後，再將小熊送回到原本的森林棲地。

原預定管制至8月6日的瓦拉米步道與省道台30線，林管處也宣布提前在30日上午解除管制，並透過紅外線自動相機持續觀察母熊行蹤，因此南安瀑布步道仍持續進行封閉。

(中國時報)