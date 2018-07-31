富蘭克林研習營 圓滿閉幕

為期1周的「富蘭克林盃2018菁英培訓研習營」除遴選表現優異學生頒予獎學金，富蘭克林更響應政府培育金融專才政策，提供實習名額，讓學員能實際接觸參與金融產業運作機會。（富蘭克林提供）

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中國時報
梁仕昌／台北報導

為期1周的「富蘭克林盃2018菁英培訓研習營」閉幕，豐富的課程安排，讓參與的學生能從理論學習、實務考察、經驗交流等多面向，汲取最新金融產業趨勢，包括富蘭克林證券投顧等多家企業精銳講師傾囊相授，學員們滿載而歸，為成為台灣金融產業優秀人才打下良好基礎。

收穫滿載 相約明年

「富蘭克林盃2018菁英培訓研習營」是由中華民國亞太新經濟學會主辦、富蘭克林文化公益基金會以及即時科研集團贊助，充實的課程，不僅開拓學員的視野，也更進一步了解全球金融產業趨勢。

營隊活動尾聲，主辦單位遴選出多位表現優異的學生，頒予獎學金，而富蘭克林證券投顧響應政府培育金融專才的政策，與上海吉富投資公司同時都提供有數個實習名額，讓入選學員能實際接觸並深度參與金融產業運作的機會。

開拓視野 了解趨勢

此次營隊課程內容涵蓋財經暨金融投資研究、財富管理、金融科技（FinTech）三大領域，來自台灣富蘭克林證券投顧、中國上海吉富投資公司、香港即時科技集團兩岸三地的資深講師，以及前任財政部長劉憶如、台灣網路認證公司策略長杜宏毅、塞席爾商共識科技公司執行長宋倬榮、清華會計師事務所會計師及奧丁丁區塊鏈創辦人王俊凱等重量級專家，傳授市場實戰經驗，活動中也安排學員至富蘭克林投顧等企業實務參訪，為與會學員留下難忘的暑假生活體驗。

(中國時報)

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