翻轉城鄉 富達投信前進部落

2018年07月31日 04:10 中國時報 梁仕昌／台北報導

富達投信對於社會回饋不遺餘力，一直以來投入大量資源及舉辦各種公益活動，落實企業社會責任。富達投信與宜蘭縣大同鄉南山國小合作長達3年，今年富達再次前進群山環繞的泰雅部落，為南山國小的學童帶來精采有趣的理財教育一日營，期望能藉由員工本身的財經專業，教育孩子們簡易基本的理財觀念及宣導良好的生活品格。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示表示：「我們非常重視企業社會責任，3年前成立企業公民委員會後，與不同慈善團體合作，去年中更為所有在職同仁提供兩天的有薪志工假，旨在鼓勵員工回饋社會。我們相信幫助建立平等而正向的社會環境，是企業肩負的重要使命。我們發現到台灣城鄉之間的教育差距，尤其是在偏鄉部落的小孩，因為隔代教養及缺乏教育資源，對理財的觀念與城巿的小孩有落差。我相信知識可以成為翻轉人生的正面力量，而且教育他們正確的理財觀念，比單純提供物質更有意義，因此當我們開始與南山國小合作，透過每年舉辦一日理財教育營，把偏鄉理財教育的理念每年傳承下去。更重要的是，透過陪伴，以生命影響生命，才是這次活動更深的意義。」

位於宜蘭縣大同鄉的南山國小，是縣內海拔最高的小學，擁有得天獨厚的美麗風景和純樸的部落風情。富達投信員工今年夏天第三次前往南山國小，與學童一同經歷充滿歡笑的一天。參與活動的員工特別設計了多種金融及品格成長遊戲，分為小組和學生一同學習互動，讓孩子能在多元的遊樂體驗下，了解基礎的理財概念，並藉由各種情境模擬加深印象，更在互助合作和競賽的過程中，學習團隊精神和培養邏輯思維，極富教育意義。

富達在3年前成立企業公民委員會，積極參與慈善公益活動，尤其在偏鄉教育方面，富達每年都到南山國小舉行一日理財訓練營，之前也曾經邀請南山國小的小朋友到台北舉行兩天夏令營，又曾與喜憨兒一起合作送愛到偏鄉專案，把月餅送到偏鄉部落。另外富達投信的員工也定期到勵馨基金會擔任行政志工，每年聖誕亦在公司內發起捐贈文具活動贈送弱勢小孩，透過多元化的活動回饋社會。

(中國時報)