101股權 頂新伊藤忠完成交割

2018年07月31日 04:10 中國時報 劉馥瑜 ／台北報導 ／台北報導

延宕數月、外傳「卡關」的頂新集團與日商伊藤忠商事的台北101股權交易案，昨傍晚順利交割！頂新以6.65億美元（約202億台幣），將持有台北101的37.17％股權售予伊藤忠；同時，頂新也以4.4億美元（約134億台幣）買回伊藤忠持有頂新（開曼）控股17.83％股權。

月內2交易 頂新獲利150億

值得注意的是，頂新集團在短短1個月內，完成2筆重磅資產處分案！先是7月2日將味全三重廠1.58萬坪土地，以130億元賣給茂德機構，昨又完成台北101股權交易案，合計2筆交易共套現逾330億元，總獲利估計高達150億元。

頂新與伊藤忠此次整體交易架構是，伊藤忠以約202億買下頂新持有的台北101股權，但今年股息歸屬伊藤忠，在扣除約7.12億股利後，實際交付額約195億元；頂新則以約134億買下伊藤忠持有的頂新（開曼）股權，後者控有香港上市的康師傅控股約3分之1股權。

知情人士指出，以這次101股權交易來說，處分獲利超過140億元，投資報酬率相當可觀。至於頂新在買回頂新（開曼）17.83％持股後，合計集團握有頂新（開曼）近9成3股權。市場人士表示，康師傅穩居中國大陸泡麵及茶飲市場龍頭，去年獲利年增56％，股價也從前年6.4港元低點，一度衝高到近日的近20港元，可見魏家在對岸發展後市看俏！

共創雙贏 戰略關係緊密

不過，此次頂新與伊藤忠的101股權交易案，在投審會2月中核准後就悄然無聲，遲遲5個多月未交割，引發外界諸多揣測，如康師傅股價走揚，導致雙方價格「談不攏」；頂新無力解除101股票質押，以致無法交割，又或是頂新欲拖延交割，以賺取今年101配息等。

對此，頂新高層表示，與伊藤忠商談交易時，當時康師傅股價僅約7港元左右，即使之後股價一路上揚，伊藤忠也從未要求重新議價，讓他們相當佩服日方的誠信，且頂新已於7月25日償還銀行50多億元股票質押貸款，同時雙方交易架構中早已談定，今年101股息歸屬伊藤忠。

對外界盛傳交易後，頂新與伊藤忠將逐漸結束戰略合作夥伴關係，頂新主管強調，雙方在對岸的食品事業及中國全家的合作關係仍將持續。整體而言，頂新與伊藤忠都認為這是雙贏的交易。

(中國時報)