貧富差距大 46％上班族花光光

2018年07月31日 04:10 中國時報 洪凱音 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

1111人力銀行昨公布「上班族貧富差距調查」結果，發現近9成上班族深感貧富差距懸殊，其中，45歲三明治族最有感，貧富差距已成社會集體焦慮；上班族坦言低薪是最大壓力來源，調查最驚人的發現是，46％受訪者坦言是月光族，更有38%存款不到1萬元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，45歲以上的中壯年族群，多半是家中主要的經濟來源，不僅被兒女的學費追著跑，還有房貸、車貸、孝親費、家庭雜支等生活開銷壓力，身為三明治父母，對貧富差距感受特別強烈。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心地表示，月光族比例愈高，意味多數買不起房子，少數購屋後，經濟負擔愈顯沉重，「中產階級」逐漸陷落，低薪、凍薪、負債的生活交錯，上班族沒有多餘金錢去消費，恐怕會持續衝擊台灣的內需經濟。

在科技業工作的Johnson，月薪超過5萬元，但因償還大學畢業後80萬元的學貸、車貸，好不容易擺脫負債人生、從零開始，沒想到大環境不佳、公司減薪15％；現年33歲、有穩定交往對象，但Johnson無奈表示，「經濟壓力大，不敢結婚！」

調查指出，造成社會貧富差距的主因，超過7成上班族直指大環境不佳、出頭機會少，在可複選的情況下，約3成上班族認為沒有好學歷、沒有富爸爸加持。

財政部最新綜所稅資料指出，台灣所得最高5％家庭平均所得為468.7萬元，是所得最低5％的106.52倍；1111人力銀行這次調查顯示，上班族的平均月薪為3萬5285元，由於每月基本開銷就要2萬2520元，因此，46％上班族坦言無法存下一毛錢，更有38％受訪者坦言戶頭存款不到1萬元，其他54％勉強擠出錢儲蓄的，每月只能存1萬673元。

(中國時報)