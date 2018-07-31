鄧鴻吉獲頒波蘭發明卓越領袖獎

2018年07月31日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

被譽為「台灣愛迪生」的發明家鄧鴻吉不但致力於發明創新，更投身教育領域、提供愛心免費教學，獲頒波蘭2018國際發明卓越領袖獎殊榮，堪稱華人第一位。日前他更隨國民黨前主席連戰赴大陸訪問，與中共總書記習近平會面，會中特別為兩岸發明教育發聲。

波蘭國際發明卓越領袖獎（International Contest--Leader Of Innovation）今年邁入第16屆，是發明界媲美諾貝爾獎的榮耀，因評選嚴格，今年僅3人獲獎，鄧鴻吉即獲頒發明桂冠之一；頒獎會場中還特別豎起中華民國國旗，讓他備感榮耀。

能獲頒此獎，鄧鴻吉認為，除因他在發明領域有所成就，更因他為了鼓勵創作發明，在多所大學擔任技術教授期間捐出鐘點費與演講費，並將千萬年薪回贈學校，提供學生發明研究經費。鄧鴻吉創辦的創意發明學院也提供弱勢孩子免費學習，他更掏腰包資助清寒學生參加國際發明展，盼幫助他們藉由發明脫貧。

17歲即發明第一個紅外線感應水龍頭產品，獲得150萬元。鄧鴻吉的發明至今已取得超過400項專利，帶給人們生活便利，他也因秉承愛心公益理念、推廣發明教育，先後獲頒克羅地西亞2014全球頂尖三大發明家及亞洲教育論壇2017亞洲教育貢獻獎。

鄧鴻吉曾5次榮獲德國紐倫堡世界發明展高科技電子類金牌獎，另也曾獲美國匹茲堡世界發明展、馬來西亞ITEX國際發明展金牌獎，成就斐然；他說基於對社會責任與教育的使命感，近幾年到兩岸許多學校演講、指導教學，並於台灣台中、大陸重慶等地設立創意發明基地，希望傳承經驗給下一代。

(中國時報)