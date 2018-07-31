觀塘港建三接站 中油唯一選擇

2018年07月31日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

中油第三座液化天然氣接收站設置一波三折！囿於國內天然氣接收站容量已飽和，中油選擇在桃園縣觀塘港規畫興建第三接收站，就近且及時供應台電大潭電廠新增發電機組用氣需求，但遭遇部分公民團體及學者反彈，要求移至台北港興建，不過，中油表示，經評估因建港及建站期程長，緩不濟急，實在無法符合大潭電廠2022年用氣時程需求。

中油表示，第三座接收站計畫，選定觀塘港興建，主要是考量觀塘工業區（港）鄰近大潭電廠，可就近供應大潭電廠，紓解南氣、中氣北送的壓力，且經大潭隔離站與北部輸氣管網連通，可供應北部地區其他新增工業用戶鍋爐改燃天然氣需求，同時與台中廠經通霄至大潭36吋海管形成雙氣源，可確保大潭電廠供氣穩定性。

更重要的是觀塘工業區、港建站已分別於1999、2000年通過環評，觀塘工業區已實質動工填築完成一塊約5公頃用地及施工碼頭，可即時提供興建首座液化天然氣（LNG）儲槽用地，同時可有效縮短工期，及時供應大潭電廠自2022年起新增用氣需求，確保北部穩定供電。

對於部分公民團體及學者要求三接計畫移至台北港，中油直言，在台北港建港及建站期程長，緩不濟急，根本無法符合大潭電廠2022年起用氣時程需求。且依台電資料顯示，若三接無法如期完工，影響大潭電廠8、9號機組發電期程，屆時備用容量率恐下降5％至6％。

中油強調，三接預定地如選在台北港的物流倉儲區三期用地，據基隆港務分公司評估，預計到2045年才能完成填地，加上建站所需時6年半，與大潭電廠用氣期程差了30年，根本緩不濟急。

至於南碼頭區預計於2021年完成填地，但因已招商作為風電產業基地，風電機組組裝將有焊接等火源作業，建站有安全疑慮，亦不可行。另一塊南碼頭區遠期用地，經中油及顧問公司評估，即使順利獲環評通過，填地土方來源不受限制，工程至少也要15年，估計最快到2036年後才能夠完工供氣，時程同樣來不及。

中油表示，無論是在台北港三期用地、南碼頭區或遠期用地興建第三接收站，都無法滿足大潭電廠新增機組用氣期程，且新北市政府已分別於2017年、2018年間轉知八里地區居民表達強烈反對，移至台北港建站勢必窒礙難行。為了配合國內供氣發電需要，在桃園觀塘港建站實為唯一選擇。

(中國時報)