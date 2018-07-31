不設煉油廠不汙染 中油打包票

中油第三座天然氣接收站原址迴避方案示意圖。 （中油提供）

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中國時報
／台北報導

地方村里幹部日前出面力挺中油在觀塘興建第三座液化天然氣接收站，卻遭環保團體抨擊，當地「我是觀音人」粉絲專業更出現「藻礁送給中油活埋」、「回饋金回饋到哪？」等質疑，中油昨日澄清，回饋金將從地方公益建設費及睦鄰經費提撥編列，並承諾5年1億元經費專款專用於保育措施，且由於當地只設接收站，不設煉油廠，不會造成汙染。

中油表示，第三接收站施工期間依《中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準》規定，回饋金－地方公益建設費部分按直接工程成本1％比例編列，可用在地方公益活動及建設，未來將依據《中油睦鄰工作要點》辦理；營運期間每年則依《中油對民間團體及個人補（捐）助預算執行管考作業要點》等規定編列睦鄰預算，作為回饋金。

中油並承諾，提撥5年1億元經費，專款專用在友善計畫區及鄰近生態棲地保育措施；施作期間則避開G1、G2區藻礁及柴山多杯孔珊瑚生態棲地，落實生態保護及環境監測。

未來將參考「湖山水庫生態保育執行委員會」成功的案例，成立「觀塘工業區生態保育執行委員會」，邀請專家學者、環保團體及在地民眾加入，共同監督。

中油強調，觀塘工業區（港）開發只設置接收站，不設煉油廠，且已採迴避替代方案，只使用當年已填築的填地及施工碼頭後線沙埋區，完全避開裸露藻礁及柴山多杯孔珊瑚；工業港也採離岸棧橋式布置，以維持水流暢通，讓藻礁生態所需營養持續供應。營運期間將只有液化天然氣船進港卸收作業，液化天然氣是乾淨的能源，輸送作業不會造成汙染，未來工程及營運期間廠內排放水僅有生活汙水，且將回收再利用，不會有其他汙水產生。

(中國時報)

觀塘港建三接站 中油唯一選擇

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