韓戰終戰宣言 陸擬加入簽署

南韓消息人士透露，中國大陸有可能加入美朝韓三方，共同發表朝鮮半島終戰宣言。圖為遊客在北韓知名景點平壤「統一門」前拍照。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

根據韓聯社引述消息人士30日透露，除美朝韓三方之外，中國大陸也有可能參與發表朝鮮半島終戰宣言。目前各方正就相關事項進行討論，南韓政府也在持續與有關國家展開磋商，爭取早日發表終戰宣言。

南韓外交部長官康京和25日就大陸是否會參與簽署終戰宣言的提問表態稱，陸方始終是南韓在半島問題上保持合作的重要國家，從長期來看，陸方的參與將加重協議的分量。分析認為，這意味著朝韓首腦發表《板門店宣言》以後一直由美朝韓主導的終戰宣言，可能變成美朝韓陸四方終戰宣言。

該人士表示，韓方理解陸方在構築半島和平機制方面的立場，期待陸方發揮建設性作用。韓陸外長下月初很可能在新加坡登場的東協區域論壇（ARF）上舉行雙邊會談。

韓陸外長 下月會談

日本《東京新聞》25日報導稱，大陸國家主席習近平5月在大連與北韓領導人金正恩舉行會談時表示，陸方應參與發表終戰宣言，並敦促朝方對「在6月12日的美朝首腦會談（川金會）上發表終戰宣言」一事暫予保留。

另據南韓《朝鮮日報》30日報導，北韓以送還55具美軍遺骸為契機，強烈要求「終戰宣言」，但是美國向朝方傳達了必須提交「核申報清單」，才會同意討論終戰宣言的立場。亦即，朝方若未針對無核化本身採取直接措施，就無法啟動保障北韓體制的討論。

28至29日，北韓媒體在報導關於韓戰《停戰協定》簽署65周年（27日）各項紀念活動的同時，對歸還美軍遺骸一事卻隻字未提。此舉是針對平壤關閉飛彈試驗場、歸還遺骸之後，美國仍未對商討終戰宣言予以回應而表達的不滿。

北韓消極 進度恐延宕

據悉，在新加坡川金會之前，美方實際上已準備好了終戰宣言的內容。但看到北韓對無核化的態度比美方所預想的更加消極怠慢，「新加坡終戰宣言」最終告吹。

事後北韓遲遲未採取後續措施，美國內部出現了「在（北韓）採取明確的無核化措施之前，不能簽署終戰宣言」的氛圍。一位外交界消息人士稱：「從美國目前的情況來看，很難迅速簽署終戰宣言。而南韓政府所希望的『年內簽署』也難保沒有差池。」

(中國時報)

若陸未參與 協定恐無效

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